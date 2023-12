PROŠIRENA OPTUŽNICA, A KAZNE BI MOGLE BITI OGROMNE: BBB-ovce se tereti za novo kazneno djelo

Druga skupina od 44 pripadnika Bad Blue Boysa ispitana je na sudu u Ateni. Svi su negirali počinjenje kaznenih djela za koje ih tereti grčko tužiteljstvo, a najteže od njih je djelo zločinačkog udruženja.

Postupci su vrlo složeni za sve uključene strane, uključujući i sudove, jer postoji veliki broj optuženih, a veliki broj njih nalazi se u istražnom zatvoru u raznim pritvorskim centrima u Grčkoj. Osim toga, vrlo velika količina dokaza i jezična barijera čine situaciju još kompliciranijom, npr. sve podatke na mobitelima ispisane na hrvatskom jeziku potrebno je prethodno prevesti na grčki jezik, donosi Večernji.hr.

"Detaljno očitovanje o optužbama grčkog tužiteljstva protiv našeg klijenta dali smo prevesti na hrvatski prije nego što je naš klijent potpisao zahtjev za puštanje iz pritvora i naše očitovanje. U zahtjevu za puštanje iz pritvora objasnili smo da je naš branjenik samo s trojicom prijatelja putovao na trening svoje nogometne momčadi te da nije za ništa kriv osim što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Riječ je i o društveno vrlo angažiranom mladiću koji je nogometni entuzijast, ali nikako nije za bilo kakav oblik nasilja. Ne može se dovesti u vezu s bilo kakvim posjedovanjem oružja ili eksploziva ili uporabom nasilja, zbog čega smo, uz besprijekoran životopis i činjenicu da je za očekivati vrlo dugu istragu, zatražili njegovo puštanje na slobodu.

Boysi na sudu, odvjetnik jednog BBB-a: Nadamo se puštanju na slobodu do Božića

Budući da još nema daljnjeg pojašnjenja tih optužbi, koliko vidimo to se odnosi na sve osobe uhićene u ovom slučaju. Odredbe zakona o počinjenju prekršaja u kontekstu športskih natjecanja dodatno otežavaju obranu. Posebno treba napomenuti da u ovakvim kaznenim postupcima svaki dokaz zajedničkog organiziranog ponašanja može ići na štetu optuženika", kazao je odvjetnik jednog od optuženih Vassilis Karkazis te naveo popis djela za koje se BBB-i sada terete:

1. Zločinačka organizacija: kazna zatvora od 5 do 10 godina i novčana kazna.

2. Eksplozija (izazivanje opasnosti za ljude: kazna zatvora od 5 godina do 10 godina, a budući da se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 15 godina.

3. Opskrba i posjedovanje eksploziva u sportskim objektima: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna.

4. Nasilje na sportskim događajima: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna.

5. Opasna tjelesna ozljeda u okruženju športskih priredbi: kazna zatvora od 10 dana do 3 godine, a zbog toga što se dogodila na mjestu priredbe može doseći najviše 5 godina, piše Večernji.hr.

Jedan od Boys-a optužen je za čak 12 točaka: kriminalno udruživanje (od 5 do 10 godina zatvora i novčana kazna), eksploziju (ugrožavanje ljudi: od 5 do 10 godina zatvora, ali se kazna, jer se sve dogodilo u sportskom objektu, može povećati na 15 godina), posjedovanje eksploziva u sportskom objektu (od 6 mjeseci do 5 godina zatvora i novčana kazna), nasilje na sportskom događaju (od 6 mjeseci do 5 godina zatvora i novčana kazna)

nanošenje opasnih tjelesnih ozljeda u kontekstu sportskog događaja (od 10 dana do 3 godine zatvora, s maksimalnom kaznom do 5 godina), ometanje mira (od 10 dana do 3 godine zatvora, s maksimalnom kaznom do 5 godina), oštećenje tuđe imovine (od 1 do 5 godina zatvora), nezakonito nošenje oružja (od 6 mjeseci do 5 godina zatvora i minimalna novčana kazna od 600 eura), posjedovanje vatrenog oružja (od 6 mjeseci do 5 godina zatvora), posjedovanje i korištenje baklji (od 10 dana do godine dana zatvora), izazivanje požara (od 10 dana do 5 godina zatvora), urotu (od 10 dana do 3 godine zatvora ili novčana kazna, a maksimalna zatvorska kazna može zbog konteksta iznositi 5 godina).

Odvjetnik ističe da konačna kazna ovisi tome u kojoj je mjeri optuženik sudjelovao u navedenim kaznenim djelima, a svakom optuženiku kazna može biti smanjena zbog olakotnih okolnosti. Na primjer, mlađima od 25 godina lakše će se suditi jer su oni po zakonu "mlade osobe".