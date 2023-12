ISPITANA DRUGA SKUPINA BAD BLUE BOYSA U ATENI Neki bi navodno mogli na slobodu i prije Božića

Druga skupina od 44 pripadnika Bad Blue Boysa ispitana je na sudu u Ateni. Svi su negirali počinjenje kaznenih djela za koje ih tereti grčko tužiteljstvo, a najteže od njih je djelo zločinačkog udruženja.

Ima li novih informacija i kada bi oni mogli na slobodu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Još se u srijedu čeka taj treći dan ispitivanja. Ovdje na sudu u Ateni trebalo bi doći preostalih 20 pripadnika Bad Blue Boysa, a onda svi oni iščekuju što će sud odlučiti o prijedlogu obrane da im se ukine istražni zatvor.

Informacije govore da bi neki od njih mogli izaći na slobodu i prije Božića. Naime, doznajem da su neki od prijedloga za neke od njih, prijedlog za ukidanje istražnog zatvora ovdje na sud stigli i prije nekoliko tjedana pa se očekuje da bi odluka suda mogla biti vrlo brzo.

Dodana i 12. točka optužbi

S druge strane doznajem da je uz 11 točaka za koje se tereti pripadnike Bad Blue Boysa, dodana i 12., riječ je o blažem prekršajnom djelu, radi se o tučnjavi ili obračunu prije stadiona prije početka nogometne utakmice. To je blaže prekršajno djelo. Za to je predviđena uvjetna kazna. Odvjetnici nam objašnjavaju da je to za njih vrlo važno i dobro jer naime oni žele izbjeći u svakom slučaju onu najtežu kvalifikaciju za koju ih se tereti, da su se zločinački udružili.

Obrana uporno tvrdi da tužiteljstvo nema dokaza za zločinačko udruženje. Stav je obrane da su pripadnici Bad Blue Boysa taj dan prije nereda došli na trening pozdraviti igrače Dinama i da su onda napadnuti od strane navijača AEK-a. Ponavljaju da su došli u Grčku kako bi prisustvovali utakmici dva dana kasnije, riječ je o utakmici Panathinaikos Marseille. U svakom slučaju glavno pitanje za sve pritvorene je kad će na slobodu, a istraga protiv njih će u svakom slučaju i dalje trajati", izvijestila je reporterka za Dnevnik.hr.