Pronađeni ostaci podmornice? Američka obalna straža: Našli smo krhotine...

Otkriveno je polje krhotina unutar područja potrage za podmornicom nestalom na putu prema Titanicu, upravo je objavila američka obalna straža. Stručnjaci unutar objedinjenog zapovjedništva procjenjuju informacije, prenosi Jutarnji list.

Podsjetimo, potraga za podmornicom nestalom na putu prema Titanicu danas je ušla u kritičnu fazu jer se vjeruje da je plovilo ostalo bez zraka za petero članova posade u 13.08 h, no operacija na sjeveru Atlantika je nastavljena.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

