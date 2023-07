Promicatelji umjetne inteligencije u Splitu - Digitalna Dalmacija održala 2. po redu radionicu YOLOv8 za prepoznavanje objekata

Završilo je drugo izdanje popularne AI Hands On radionice, ove godine s temom korištenja YOLOv8 algoritma koja je privukla ogroman interes polaznika. Radionicu je vodio talentirani ATOS intern Luka Farkaš, čija stručnost i znanje iz područja AI tehnologija oduševljava sudionike već drugu godinu zaredom.

YOLO AI Hands On edukacija jedina je AI radionica u Splitu, a uz to je besplatna i otvorena za sve zainteresirane. Sudionicima je pružila priliku da steknu znanja i vještine potrebne za razvoj vlastitih aplikacija koje koriste automatizirano prepoznavanje objekata putem YOLO algoritma. Također, ova znanja sudionici sada mogu primijeniti u svojim budućim projektima ili čak kao temelj za pokretanje vlastitog startupa.

From Zero to Hero

Na početku tečaja, polaznici su bili potpuno neupućeni u ovu tehnologiju, a nakon tri tjedna intenzivne edukacije, stekli su znanja koja im omogućuj samostalno izrađivanje aplikacija.

U vrlo kratko vrijeme sudionici su došli do toga da mogu napraviti projekt i to s vlastitim podacima. Nisu koristili nešto što je već gotovo, već su temeljem kamera uvježbali svoj način prepoznavanja, usporedili koliko je taj njihov način dobar u odnosu na nešto što je industrijski standard.

Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije izjavio je: “Vrlo važno za Split je da i se lokalne tvrtke ili startupi što prije uključe u AI (r)evoluciju. Koliko god svi koncepti umjetne inteligencije nisu što bi se reklo “od jučer” njihova primjena je eksplodirala. To se dogodilo uslijed napretka tehnologije koje umjetna inteligencija koristi i sada je ona dostupna doslovno svima. Trendovi su takvi da zaista tko zanemari tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji, naći će se u problemima za par godina. Stoga smo mi u Digitalnoj Dalmaciji već prije 4 godine pokrenuli grupu stručnjaka i pratitelja umjetne inteligencije u Splitu - tzv. ML/AI Split meetup koji okuplja skoro 600 članova. Također pokrenuli smo brojne edukacije i tečajeve programiranja rješenja baziranih na AI kako bi našim sugrađanima skrenuli pažnju na razvoj AI rješenja i pomogli im da se što lakše uključe u taj svijet i to na način da se u Splitu počnu razvijati proizvodi i aplikacije koje koriste napredne algoritme umjetne inteligencije i strojnog učenja.

YOLO (You Only Look Once) algoritam strojnog vida već je godinama jedan od ključnih alata u području računalnog vida. Sudionici ove edukacije dobili su priliku da dublje razumiju njegovu primjenu i potencijal u stvarnom svijetu. Kroz praktične vježbe i projekte, polaznici su stekli iskustvo u radu s AI tehnologijama.

Freelanceri, programeri, studenti…raznolika skupina okupila se na ovom workshopu. Jedan od polaznika radionice - Davor Tomas oduševljen je što je u Splitu ovo znanje moguće dobiti potpuno besplatno, a s obzirom da i sam živi i radi u inozemstvu zna da se sudjelovanje na ovakvim radionicama itekako skupo plaća. Na samo predstavljanje projekata došao je sve iz Münchena i kaže kako ga ne bi ni za što propustio, i koliko je zahvalan Digitalnoj Dalmaciji i svima na trudu, organizaciji i provođenju edukacije!

Moraš skupiti sve

Neki od polaznika su itekako dobro upoznati s radom Digitalne Dalmacije. Luka Bajto, iako najmlađi sudionik (18) iza sebe ima završenu školu programiranja - EDIT CodeSchool, tečaj programiranja u React tehnologiji - Junior Dev, a od sada svojoj kolekciji može nadodati i YOLO diplomu!

Luka je izradio aplikaciju za detekciju automobila u kružnom toku. Aplikacija detektira koliko je automobila ušlo i izašlo iz kružnog toka.

Bez tečaja sudionici i s najvećom voljom ipak ne bi znali od čega krenuti, kako postaviti dataset, a sada nakon 3 tjedna ne samo da su naučili pokrenuti sučelje, uzet podatke, obradit, pripremiti, trenirati model već i isprogramirati neke primjere detekcija kao što su ulazak, izlazak, smjer, zauzetost i slično….

Edukacija je kombinirana s projektnim pristupom i učeći tehnologiju sudionici su napravili primjenu

Prof. dr. sc. Saša Mladenović sa splitskog PMF-a, suorganizator ML/AI Split meetupa naglašava i druge mogućnosti koje ovaj workshop stvara. Primjerice kod kamera na parkirališnim mjestima, aplikacija ne samo da detektira i prebrojava broj parkiranih auta i slobodnih mjesta već i nepropisno parkirane automobile. To je dio priče gdje se može pokazati potencijal nečega bez dodatnih ulaganja, na temelju onoga što već imamo. Oni su sad sposobni napraviti vlastiti prototip, vidjeti kako radi, procijeniti isplatili li se s tom tehnologijom “napast” taj problem i na kraju krajeva, riješiti taj problem.

Projekti su prikazani na popularnom ML/AI meetupu

Polaznici su na ML/AI meetupu “Moving object detection - real world examples” demonstrirali aplikacije koje su izradili tijekom radionice.

Inače ML/AI meetup jedini je meetup u Splitu posvećen umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju. Digitalne Dalmacija tako okuplja pojedince koji dijele istu strast prema ovim tehnologijama i stvara okruženje za razmjenu znanja, iskustava i ideja. Voditelj Digitalne Dalmacije, Damir Brčić ističe kako je užitak je gledati rast meetupa kroz godine kao i konkretne projekte na kojima sudionici rade!

Neki od projekata koji su bili prezentirani su detekcija zauzetosti parking mjesta, detekcija zauzetosti vezova u luci, detekcija automobila u kružnom toku, prolaznika na splitskoj Rivi, kupača na Bačvicama.... i sve to pomoću besplatnih web kamera dostupnih na internetu!

U projektima su se koristile obične - javno dostupne kamere, koje nisu specijalizirane - to je dokaz da se te kamere mogu koristiti i za nešto drugo, nešto korisno. Dobar je primjer kamera na Bačvicama i na Rivi gdje se može procijeniti primjerice gužva.

Također, datasetovi nisu pripremljeni, nisu idealizirani primjeri podataka - sudionici su se suočavali sa stvarnim problemima kao što je sunce koje obasja kameru - problemi s kojima se susreću u praksi.

Završetak YOLO AI Hands On edukacije nije samo obilježio uspješan završetak radionice, već i početak novih ideja i projekata koje su sudionici stvorili tijekom ovog workshopa, a koje će zasigurno unaprijediti lokalnu tehnološku zajednicu.