Procurila prva imena uhićenih zbog nereda u Grčkoj!

- Ne, ne mogu vam ništa potvrditi. Nemam komentara - bio je to kratki odgovor koji namu slušalicu za Jutarnji list rekao ženski glas obitelji kad su joj rekli ime i prezime osobe koja nosi isto prezime. Prekinula je vezu.

Ta obitelj inače živi u okolici Zagreba, a osoba koja je uhićena prijavljena je na adresi na riječkom području - i kako smo doznali - sve donedavno bila je u kategoriji C rizičnih navijača. Kako je potvrđeno Jutarnjem listu, među uhićenima u Grčkoj je i Tomislav Terzić, diplomirani inženjer elektrotehnike i zaposlenik jedne velike zagrebačke tvrtke, inače predsjednik Udruge navijača Dinama, čije je sjedište u Ilici 37 u Zagrebu, gdje je i službeno sjedište Udruge BBB.

Terzić je sudjelovao i u masovnoj tučnjavi Boysa i Torcide 14. travnja 2019., koja se dogodila na terasi kafića na Trešnjevačkom trgu u Zagrebu uoči utakmice Hajduka i Lokomotive. Policija je privela ukupno 25 osoba, a o vandalizmu su svjedočile snimke nadzornih kamera i građana na kojima se vidjelo bacanje stolica i stolova s terase kafića kod kojeg je izbio sukob. Još jedan sudionik te tučnjave, Ivan K. iz okolice Zagreba, ali prijavljen u Rijeci, također je među uhićenima u Ateni. Navodno je među uhićenima i Dragan K. s prebivalištem u Beču, poznat kao jedan od vođa navijača austrijskog Rapida.

Trener karatea

Među uhićenima je i Ivan Lulić (25) pomoćni trener u zagrebačkom karate klubu Bushido.

Dobili su glavnog trenera Slobodana Pupovca koji je za Jutarnji list rekao:

- Da, točno je i tu sam informaciju dobio od njegovog najboljeg prijatelja kojem je to javila Ivanova sestra. Znam da je strastveni navijač Dinama i da je putovao na utakmice i u London i Lisabon, a kao kadet i junior osvajao je i turnire, bio reprezentativac. Zaposlen je, ima djevojku i svi smo iznenađeni u klubu gdje je omiljen među djecom koju trenira. Čuo sam da je njegova obitelj angažirala i odvjetnicu u Hrvatskoj i da pripremaju dokumentaciju za ispitivanje u nedjelju - rekao im je Pupovac. Ta informacija je za Jutarnji list službeno potvrđena.

Znakovito je da je objašnjenje o tome kako su se zatekli u zoni oko stadiona u Kranjčevićevoj ulici gotovo navlas isto kao i ovo atensko. I tad su govorili kako su došli samo popiti kavu i da su ih izazvali pripadnici suparničke navijačke skupine.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jer za to još uvijek nema službene potvrde ni od strane grčke ni hrvatske policije, sve ukazuje na to da je u ponedjeljak navečer bio dogovoren "bliski susret" navijača Dinama i AEK-a u zoni stadiona u Ateni. Neslužbeno doznalu da su i organizatori, a riječ je također o istaknutim vođama Boysa, uspjeli brodom napustiti Grčku prije nego što je grčka policija upalila crveni alarm i poslala popis svim graničnim prijelazima. Je li se to doista dogodilo, pokušat će se doznati i analizom kretanja te praćenjem broja mobitela po baznim stanicama, pa nije isključeno da će se tražiti i suradnja talijanskih vlasti jer se pretpostavlja da su brodom išli do Italije i iz te zemlje nastavili povratak do Hrvatske, kamo su mogli doći bez graničnih kontrola.

Kako doznaje Jutarnji list, hrvatsko pravosuđe dosad nije primilo zahtjev od grčkih vlasti da im dostave podatke o kaznenoj i prekršajnoj evidenciji uhićenih hrvatskih državljana kroz sustav ECRIS (za međunarodnu razmjenu podataka iz kaznene evidencije članica EU). Ali osim te formalne strane, grčki istražitelji stavili su na teret hrvatskim navijačima dolazak Atenu s namjerom da izazovu sukob.

Zašto AEK ne daje snimke?

- Svatko tko poznaje navijačke skupine i njihov ‘modus‘ zna da im je jedno od obilježja ‘pokazati‘ se na teritoriju suparnika, a ako treba i silom ‘osvoji teritorij‘ - kaže jedan dugogodišnji navijač Dinama i pripadnik te skupine, koji naravno, kao i mnogi drugi osuđuje ovakav nasilan događaj. Diplomirani pravnik novinaru Jutarnjeg lista skrenuo je pozornost na još jednu pojedinost.

- Ne razumijem da AEK ne želi dati snimke nadzornih kamera policiji. To još nisam čuo, da kod istrage ubojstva policija pita nekoga želi li ili ne želi dati snimke. Valjda bi se trebalo podrazumijevati da policija snimke nadzornih kamera može izuzeti za potrebe istrage - kaže.

I dok informacije iz Grčke, od izvora iz policije do tužiteljstva, cure na kapaljku, naredni dani trebali bi dati više odgovora o tome za što se terete Dinamovi navijači i kakva će biti procedura. Odvjetnica Višnja Drenški-Lasan kaže:

- Svatko od njih, prema međunarodnim konvencijama, ima pravo na jedan telefonski poziv i može zvati ili konzularno predstavništvo i zatražiti pomoć i obavijestiti svoju obitelj. Svi oni imaju pravo da o tome za što ih se tereti budu obaviješteni na materinjem jeziku i uz pomoć prevoditelja te pravo na branitelja. Mogu uz grčkog angažirati i odvjetnika u Hrvatskoj. Za pretpostaviti je da će se, kao što je to bilo i u slučaju uhićenih hrvatskih navijača na Malti 2015. godine, postupak voditi u Grčkoj. Ako budu pravomoćno osuđeni, mogu tražiti da kaznu nastave izdržavati u Hrvatskoj.

O tome mogu li se koristiti snimke nadzornih kamera te može li policija razmjenjivati podatke o evidencijama navijača kaže:

- Da, jer radi se o snimkama na javnom prostoru, a prekršajne i kaznene evidencije policije mogu razmjenjivati i koristiti na zahtjev, ali njima ne smiju manipulirati. Kad je riječ o uzimanju bioloških uzoraka radi DNK analize u Hrvatskoj, policija ima pravo uzeti biološke tragove od svakoga tko je sumnjiv za kazneno djelo. Ali osoba to može odbiti i tad se to može tražiti sudskim putem i o tome odlučuje sudac istrage. Ne znam kakva je praksa u Grčkoj - kaže odvjetnica Drenški-Lasan.