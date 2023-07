PRETUČEN HRVAT U NJEMAČKOJ Napali ga s leđa, zadobio ozljede opasne po život

U noći sa subote u nedjelju, oko 2 sata u ulici Heinrich-Heine-Strasse u Wolfsburgu je pretučen 26-godišnji Hrvat I.K. kojeg su nepoznati napadači napali s leđa te mu nanijeli po život opasne ozljede.

Nakon što su ga pretučenog ostavili u ulici nedaleko od mjesta stanovanja, ozlijeđeni Hrvat je sav krvav smogao snage doći doma, gdje je pao u nesvijest te su ga je vozilo hitne pomoći odvezlo u bolnicu u Wolfsburgu.

- Moj sin je tamo smješten na odjel intenzivne njege gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede među kojima je fraktura lubanje, slomljen nos i krvarenje mozga na dva mjesta, kaže u izjavi za Fenix-magazin Ivona Janković, majka pretučenog Hrvata nastavljajući svoju priču:

- Kad sam u nedjelju 23. srpnja oko 18.30 sati došla u policiju u Wolfsburgu s namjerom prijaviti kazneno djelo napada nepoznatih napadača, koji su mom sinu nanijeli teške ozljede. On je ostao u bolnici, na odjelu intenzivne njege u klinici u Wolfsburgu. Policijska službenica je sa mnom razgovarala u policijskoj postaji iza stakla, a preko interfona. Nakon što me kratko saslušala, kazala mi je kako ja ne mogu podnijeti kaznenu prijavu već to mora napraviti moj sin kad izađe iz bolnice.

Naravno, nisam mogla to prihvatiti, jer tko zna koliko vremena još može proći dok moj sin ne iziđe iz bolnice te s kakvim posljedicama može izaći. Zato sam odmah po dolasku doma sjela za kompjutor i napisala oštar prosvjedni mail policiji te im objasnila što se dogodilo. Usto sam se i žalila na postupak policijske službenice. Nakon vrlo kratkog vremena od slanja tog maila, odgovorili su mi iz policije te me nazvali i na telefon, ispričala je majka pretučenog hrvatskog mladića iz Wolfsburga.

- Ispričala sam im sve što sam znala, nakon čega je policija otišli u bolnicu uzeti izjavu od mog sina. Policija me ponovno nazvala, ovaj put iz bolnice i rekli kako oni u bolnici ne mogu naći nikakvog I. K. Iako sam sama u sebi kipjela od bijesa, smireno sam ih zamolila da bolje potraže po bolnici jer je moj sin s odjele intenzivne njege možda kratko odvezen na drugi odjel, možda zbog previjanja ili nekog drugog pregleda, a što se i dogodilo. Kad su ga napokon našli u bolnici, napravili su zapisnik o tome što mu se dogodilo i na koga on sumnja za napad, rekla je u svom iskazu za portal Fenix-magazin mladićeva majka Ivona Janković.

- Zanimljivo je to što je sutradan mom sinu poruku na Messenger poslao Tunižanin za kojeg moj sin sumnja da je organizirao napad na njega od strane više osoba. U toj poruci taj Tunižanin uz negiranje povezanosti s napadom je izrekao i prijetnju koju sam odmah prijavila policiji moleći ih da zaštite mog sina. Moj sin je i policiji kazao kako je, koliko je uspio vidjeti, u tom napadu po izgledu razaznao ljude arapskog podrijetla.

Obzirom da taj Tunižanin nije imao broj mobitela mog sina, ne znam kako je do njega došao. Osim toga, u njegovoj poruci mom sinu je uz negiranje napada sadržana i prijetnja, što sam odmah prijavila policiji moleći ih da zaštite mog sina od eventualnih novih napada na njega, govori Ivona Janković.

Iako ne može tvrditi koji bi mogao biti točan razlog napada na njezina sina, Ivona Janković, kao i njezin sin koji se oporavlja od ozljede u bolnici, kaže kako bi motiv mogla biti Tunižaninova ljubomora. Naime, tijekom oproštajne večeri od radnih kolega, koju je prije nekoliko dana organizirala Ivona Janković, njezin sin I.K. se družio i u više navrata razgovarao sa jednom Njemicom, mlađom kolegicom svoje majke, u koju je navodno zaljubljen taj Tunižanin, iako ta Njemica ne želi vezu s njim.

Tijekom te oproštajne večeri, Tunižanin je u više navrata na silu pokušao ući na to privatno okupljanje, što mu nije bilo dopušteno i zbog čega je bila pozvana policija koja ga je udaljila od mjesta događaja.

- Nakon svega, strahujem za život svog sina, za svoj kao i za živote svojih bližnjih, kaže Ivona Janković koja je istu poruku poslala i njemačkoj policiji u Wolfsburgu moleći da policija poduzme sve potrebite mjere kako ne bi bilo prekasno.