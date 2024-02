Preminuo poznati glumac iz serije Mućke

Preminuo je Michael Jayston, glumac iz kultne serije Mućke, koji je glumio oca Raquel Turner u sitcomu. Preminuo je u 88. godini nakon kratke bolesti, javlja Daily Mail.

Jayston se pojavio u božićnoj epizodi serije 1996. godine pod nazivom Time On Our Hands, u kojoj je pomogao Dereku i Rodneyju Trotteru da konačno postanu milijunaši.

Njegov lik James Turner bio je stručnjak za antikvitete koji je uočio da imaju rijedak sat koji su braća prodala na aukciji za 6.2 milijuna funti, u epizodi koja je mnogim fanovima jedna od najdražih, prenosi Index.

Osim što je odigrao ulogu Jamesa Turnera u Mućkama, Jayston je glumio u brojnim filmovima i serijama uključujući Nicholas And Alexandra, Dr. Who, A Bit Of A Do, Tinker Tailor Soldier Spy i Jane Eyre.