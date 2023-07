PRAVA POSLASTICA U DALMACIJI Jovanottijeva predgrupa dolazi na trogirski KulaKula festival - upoznajte The Sweet Life Society!

[FOTO+VIDEO] Ove godine predstavljen je prvi internacionalni line-up koji čine Konstrakta i Zemlja Gruva (3.8.), crnogorske hip-hop legende Who See (4.8.) , Kiril Džajkovski u pratnji britanske reperice i MC TK Wonder(4.8.), legendarno Prljavo kazalište (5.8.) a posebno zanimanje izazvali su talijanski gosti - The Sweet Life Society