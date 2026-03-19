Poznati glumac postigao nagodbu s trojicom muškaraca u tužbama za seksualne napade

Američki glumac Kevin Spacey, dvostruki dobitnik Oscara, postigao je povjerljivi dogovor s trojicom Britanaca koji su ga tužili pred Visokim sudom u Londonu, tereteći ga za seksualne napade u razdoblju od 2000. do 2013. godine, stoji u sudskom dokumentu objavljenom ovoga tjedna.

Dvojica tužitelja ranije su svjedočila na Spaceyjevu kaznenom suđenju u Londonu 2023., kada je danas 66-godišnji glumac oslobođen svih optužbi.

Spacey, koji je prije prvih optužbi 2017. bio među najpoznatijim holivudskim zvijezdama, kontinuirano je odbacivao tvrdnje o neprimjerenom seksualnom ponašanju, ističući da se opisani događaji nisu dogodili ili da su bili sporazumni.

Prema sudskom nalogu od 13. ožujka, postupci su prekinuti nakon postizanja nagodbe, zbog čega se suđenje planirano za listopad više neće održati.

Njegovi odvjetnici zasad nisu dali komentar, dok je glasnogovornik pravnog tima tužitelja također odbio iznositi dodatne informacije.

Spacey, nagrađen Oscarima za filmove “Vrtlog života” i “Privedite osumnjičene”, uklonjen je iz serije “Kuća od karata” te izbačen iz filma “Sav novac svijeta” nakon što su optužbe prvi put izašle u javnost.

U Sjedinjenim Državama porota je 2022. odbacila građansku tužbu protiv njega, a godinu dana kasnije u Londonu mu je suđeno zbog optužbi za seksualne napade na četvoricu muškaraca. Tada je proglašen nevinim po svih devet točaka optužnice.