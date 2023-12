Poznata novinarka i spisateljica podijelila tužnu vijest: "Preminuo dobri, najdobriji Mile..."

Poznata bosanskohercegovačka novinarka i spisateljica Martina Mlinarević Sopta na Facebooku je podijelila tužnu vijest.

"Umro je Mile Z. Možda vama iz gradova nekih, od Teskere, Trebižata i Ljubuškog udaljenih ovo ne znači mnogo, ali lice mog dobrog, najdobrijeg školskog prijatelja, slomilo me jutros u osmrtnicama. Svojom blagom živosti koja ništa sa smrću nema.

Znam da za sve preminule, ljudi vole njihove odlaske kititi iznimno lijepim riječima. Mile je, odistinski i bez pretjerivanja, bio najdobrije biće koje ste mogli upoznati, ako ste za života imali tu sreću.

U mojoj knjizi Huzur, ako ste je čitali, sjetit ćete se kad odlazim na svoju prvu operaciju pa svraćam usput na izlaznu benzinsku pumpu u mom rodnom gradu. I tu se raspadnem u komadiće, jer se momak na pumpi rasplače kad me ugleda. Grleći me pozdravlja pred bolnicu, kao pred rat. Bio je to Mile i znao je da je to rat.

Dobri, najdobriji Mile, koji je u kratko vrijeme na isti način izgubio svoju voljenu sestru, pa zatim majku, danas odlazi k njima. Njima od čijih se odlazaka nikad oporavio nije. Iako su mu se oči uvijek smijale. A duša hodala deset brojeva veca od tijela.

Iza sebe ostavio je petero prekrasne djece i divnu suprugu. Sestru Zoricu. Neka im je najiskrenija sućut od srca.

Da žive ponosni kakvog su oca i muža imali. Brata. Čovjeka.

A za raju iz Ljubuškog, samo jednu želju imam, da mu dragog tatu Tošu zagrlite za mene, posebno. Odavde do Teskere, Trebižata i naše osnovne škole na Gračinama gdje sam s Milom sjedila i provela djetinjstvo od radosti.

Možda vama udaljenima od tih točki našeg postanka ništa ne znači da smo danas izgubili Milu, onog koji je uvijek osmijehom ispracao prolaznike na zadnjoj pumpi u gradu na putu prema moru. Ali je jako važno da znate da je postojao. Toliko velik u svojoj jednostavnosti. Da je zapravo bio more, prije mora...

Dobri naš, najdobriji...doviđenja", napisala je u objavi.