POTPUNI KAOS U AMSTERDAMU Navijači prekinuli utakmicu, pokušali provaliti kroz glavni ulaz stadiona: Policija ih na konjima rasjeruje

Dvostruki prekid utakmice Ajaxa i Feyenoorda na Amsterdam Areni dobio je svoj nastavak. Nažalost, nakon što je sudac poslao momčadi u svlačionice bez namjere nastavljanja utakmice, povodom drugog ubacivanja baklji u teren, sve se nastavilo ispred i oko stadiona.

Navijači Ajaxa, koji su bacanjem baklji odlučili izraziti nezadovoljstvo radom uprave kluba, koju najviše krive za katastrofalan ulazak u sezonu, svoj su gnjev nastavili izvan stadiona.

Vrlo brzo se internetom podijelila snimka grupe njih koja pokušava provaliti kroz glavni ulaz na stadion, vjerojatno s namjerom da se pokušaju približiti ljudima koje smatraju krivima za trenutno stanje ovoga europskog velikana, piše Gol.hr.

The match was interrupted pic.twitter.com/GVgs7hh9Re

Ajax fans breaking their own stadium after losing 0-3 to Feyenoord

Nedugo nakon toga pojavila se snima koju je postavio netko od zaposlenika, na kojoj se vidi kako su navijači uspjeli u svojoj namjeri te su se našli unutar prostorija.

Istovremeno, napeto je bilo i ispred stadiona, gdje se navijači nisu imali namjeru odmah raziči, pa je policiji reagira tako da su među njih uletjeli na konjima.

Na kraju su se odlučili poslužiti i suzavcem.

Riot police on horses charging at fans outside of the stadium.#Ajax | #AJAfey pic.twitter.com/DgIvjSS6jT

