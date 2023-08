Policajka i navodna Nerminova ljubavnica traži 24-satnu zaštitu: ‘Pogledajte objave, i nju je zlostavljao!‘

Dženana Selimović i Lejla Numanović zadnjih su deset dana najomraženije osobe u regiji. Sutkinja Lejla Numanović jer je odbila izreći mjere zabrane kojima se Nerminu Sulejmanoviću zabranjuje pristup Nizami Hećimović, policajka Dženana jer je, tvrde u Gradačcu, baš ona Sulejmanoviću otkrila Nizamino skrovište.

Oba su postupka, optužuje se, posredno doveli do brutalnog ubojstva Nizame Hećimović, koju je nevjenčani suprug i otac njihove devetomjesečne kćeri, pretukao do neprepoznatljivosti i potom ju u prijenosu na Instagram uživo, smaknuo metkom u čelo. Zajednička kćer za to je vrijeme ležala i plakala u majčinom krvi na podu terase vikendice u Sibovcu pored Gradačca.

Jutarnji list uspio je doći do prozivane Dženane, koja je na ljetovanju u Italiji i danas ujutro se vraća u Gradačac. Kad se vrati, čeka ju disciplinski postupak, prijeti suspenzija u PU Gradačac gdje je zaposlena. Ne samo ako je odala Nizamu, dovoljno je već ako je održavala vezu s osobom iz kriminalnog miljea. Nermin Sulejmanović imao je debeli dosje, višestruko je osuđivan za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti, prijavljivan je zbog nasilja u obitelji i za pokušaj ubojstva. Više godina proveo je u Kaznionici Zenica. Odvjetnik će za Dženanu zatražiti zaštitu 24 sata jer joj je "ugrožen život".

Dženana je odgovorila na poruku kojom su pokazali interes za objavu njezine strane priče, rekla je da ona sama na preporuku odvjetnika ne može govoriti i poslala im je broj tuzlanskog odvjetnika specijaliziranog za kazneno pravo, Bakira Hećimovića.

On tvrdi da njegova klijentica ne samo da ona nije odala Nizamino skrovište, nego da nije imala nikakve veze, osobito ne ljubavne, s Nerminom Sulejmanovićem.

- Ono što vam mogu reći je da moja branjenica, Dženana, nije imala nikakav kontakt s osobom koja je izvršila ova teška kaznena djela niti je imala bilo kakva saznanja o tome gdje se nalazila osoba stradala u ovom događaju. Istražni organi Tuzlanskog kantona u suradnji s tužilaštvom provode istragu protiv Dženane, ali znamo da nema nikakvih indicija da je ona imala bilo kakvu vezu s ubojicom. Policijska je službenica u Gradačcu, mjesto je malo i svatko svakog zna pa se tako zna i da je ona uzorna službenica protiv koje nikad dosad nije poveden disciplinski postupak. Tvrdimo da ona nije nikome dala nikakve informacije o žrtvi, niti je, uostalom, ona bila raspoređena na radno mjesto gdje bi raspolagala takvim podacima – rekao je za Jutarnji odvjetnik istog prezimena kao što se prezivala ubijena Nizama, Hećimović.

Dženana Selimović je, prema pisanju bosanskih medija, trenirala u teretani u kojoj je kao trener radio Sulejmanović, a čiji je vlasnik odnio njegovu kćer s mjesta zločina, o čijoj su brutalnosti pisali i najveći svjetski mediji.

Zbog objava na Dženaninom Facebook profilu, koje su redom o zlostavljanju žena, u Gradačcu ima i onih koji vjeruju da je i ona bila jedna od njegovih žrtava.

– Pogledajte profil, objava za objavom o zlostavljanim ženama.

Da je napadnuta na ulici, bi li mislili nešto drugačije o njoj? Da je stradala u prometnoj nesreći? A što da su je...

"Dovoljan je ženi samo jedan psihopat da joj se prošeta kroz život. I da joj toliko zgadi život, muškarce i sve ostalo...", citirala je 25. siječnja Stefana Simića. Uz tu je objavu naslikana slika žene s povezom preko očiju. Ni mjesec dana ranije, 5. prosinca, objavila je fotografiju mladenke s okom zatvorenim ogromnom, crnom masnicom. Uz Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama objavila je post s plakatom "STOP nasilju nad ženama". Još u veljači 2022. godine na svoj je profil stavila status "Čuvajte se dragi moji psihopata". Na vijest o Nizaminoj smrti, stavila je njezinu crno bijelu fotografiju i napisala "....ime i prezime, od krvi i mesa, sa srcem i dušom".

Zbog ovakvih objava ima i onih koji vjeruju da je i Dženana osjetila Sulejmanovićem bijes. Iako ona tvrdi, a to im je rekao i njezin odvjetnik, da nije uopće ni imala vezu s okrutnim ubojicom, sudeći prema komentarima ispod njezinih objava, nitko u to ne vjeruje. Uz vrijeđanja i psovke, u komentarima se, kaže njezin odvjetnik, poziva na "Dženanin linč".

- Neosnovano ju linčuju i mediji. Sve je to neosnovano do trenutka dok ne bude barem indikativnih dokaza da je uopće imala kontakt sa Sulejmanovićem. Pišu i da je pobjegla u Italiju, međutim ona je na godišnjem odmoru i 16. kolovoza će se redovno javiti u svoju Policijsku postaju Gradačac i redovno nastaviti sa svojim zadacima. Ako se uspostavi da Dženana nije imala nikakve veze s ubojicom, pokrenut ćemo niz tužbi u njezinom interesu – kaže odvjetnik.

Pitaju ga nije li joj se, s obzirom na raspoloženje prema njoj, opasno vraćati u Gradačac.

- Mojoj se branjenici prijeti životom i rano ujutro ću kontaktirati Tužilaštvo tuzlanskog kantona i zatražiti da dobije zaštitu 24 sata i to od strane pripadnika Državne agencije za istragu i zaštitu i to sve dok se ne utvrdi je li ona za bilo što odgovorna što joj se stavlja na teret. Njezin je život u ovom trenutku ugrožen, rekao je odvjetnik za Jutarnji list.