Polaznici EDIT CodeSchool-a o tome kako je škola programiranja oblikovala njihove karijere

Za sve osnovnoškolce i srednjoškolce koji se dvoume donosimo iskustva iz prve ruke. Bivši polaznici EDIT-a danas su uspješni mladi ljudi koji su nam opisali svoj put i podijelili savjete za mlađe editovce.

Digitalna Dalmacija već sedmu godinu za redom organizira EDIT CodeSchool, besplatnu školu primijenjenog programiranja za učenike viših razreda osnovnih i svih razreda srednjih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije koji će kroz šest različitih tečajeva svladati osnove programiranja, izrade web stranica i pametnih aplikacija.

Mia Vrdoljak studentica je računarstva na FESB-u i bivša polaznica druge generacije EDIT-a koja je uspješno položila sve razine tečaja.

Nakon EDIT-a, “prošetala” je kroz fakultet: “Kroz srednju školu - III. gimnaziju, srela sam se s programiranjem, ali na EDIT-u je to bilo na dosta višoj razini. Zahvaljujući tom iskustvu sve sam stručne predmete na dosadašnje dvije godine fakulteta bez problema svladala jer je razina EDIT-a bila i iznad toga.”

EDIT je škola koju poslodavci vole vidjeti u životopisu.

Mia nam je to potvrdila: “Nakon prve godine fakulteta okušala sam se na internshipu jedne splitske IT firme, dok sam već na drugoj godini dobila prvi posao u struci. Dok su poslodavci čitali moj životopis redovito bi se zadržali na nekim stavkama koje sam naučila na EDIT-u. Program je jako šarolik i stvarno se uđe u sve sfere programiranja te se polaznik kasnije lako može usmjeriti u granu programiranja koja ga zanima. Kolega s fakulteta koji radi sa mnom je također bivši polaznik EDIT-a.”

Iz zdravstvene srednje škole na splitski PMF!

“Mogu reći da je EDIT škola programiranja imala dosta jak utjecaj na odabir karijere”, prvo je što nam je rekao nekadašnji editovac Franko Cvrlje.

Kako nam priča, već je u 1. srednje znao što će dalje, FESB ili PMF…. i baš se zato odlučio upisati EDIT jer je znao da će dobiti dobro predznanje u tom području.

“Programiranje mi se činilo zanimljivim, a nakon što sam iskušao se na EDIT-u - to je samo zacementiralo moju odluku.”

Franko je odlučno svima poručio: “Za sve mlade ljude koji su zainteresirani za školu programiranja, neka bez razmišljanja probaju, jer može otvoriti vrata za velike mogućnosti i osigurati bolju budućnost. IT je grana u kojoj potražnja za zaposlenicima jako brzo raste, pa se uvijek valja osigurati te svojim znanjem izboriti mjesto u velikim firmama.”

Ivan Garmaz, dvadesetogodišnji student zagrebačkog FSB-a, EDIT je upisao u 1. razredu srednje škole MIOC.

Ako vam se svidi na velikom dobitku ste, a ako ne - naučili ste nešto novo o sebi što će vam pomoći kasnije u životu.

…citirajući svog profesora EDIT-a, Antu Bartulovića, Ivan svima poručuje da upišu ovu školu programiranja i nadodaje: „Super je iskustvo, upoznate mnoštvo novih ljudi s istim interesima što će vam biti jako bitno kasnije kad krenete raditi.”

Ivan nam je ispričao trenutak u kojem mu je pohađanje EDIT-a najviše značilo: “Prilikom prijave na “IT Sistemi summer internship” imao sam razgovor s voditeljem aplikativnog razvoja u firmi koji se iznenadio mojim projektima koje sam radio u sklopu MIOC-a i završnih projekata s EDIT-a. Kada jedan maturant ima na GitHubu nekoliko „real life“ projekata onda se stvarno ističe količinom znanja i iskustva za razliku od ostalih svoje generacije. Smatram da je u tome blago EDIT-a, dati priliku učenicima da ono što ne mogu dobiti u srednjoj školi dobiju u školi programiranja. Mogu reći da sam stvarno zahvalan Digitalnoj Dalmaciji na trudu i zalaganju koje radi da bi Split posto renomirani IT centar u regiji.”

EDIT CodeSchool kao prva stepenica u karijeri programera

Luka Bajto, ima 18 godina i maturant je V. gimnazije Vladimir Nazor u Splitu. Za sebe kaže kako je veliki zaljubljenik u informatiku od malih nogu.

“Program moje opće gimnazije nažalost nema predviđenu informatiku sve 4 godine, pa sam dugo tražio školu programiranja u kojoj ću moći nastaviti učiti i napredovati. U školi su nam govorili o EDIT CodeSchool školi programiranja i prijavio sam se prošle godine, a danas sam jako sretan što sam donio tu odluku.”

“Počeo sam s osnovnim tečajem JavaScripta te sam nakon testiranja bio usmjeren na napredni. Na naprednom tečaju mi je bilo jako zanimljivo jer smo učili i složenije teme, kao što je objektno orijentirano programiranje i izrada održivih aplikacija.“

Nakon tog tečaja, nas par polaznika se odlučilo otići na testiranje za JuniorDEV tečaj programiranja u određenom programskom jeziku kojeg također organizira Digitalna Dalmacija. Nismo bili uvjereni da ćemo upasti jer smo znali da je na tom tečaju puno studenata i da je jako tražen. Naposljetku, odlično smo riješili ispit predznanja - zahvaljujući EDIT-u i upali na tečaj na kojem smo bili vidno najmlađi, ali smo bez problema sve pratili. Također sam ovog ljeta pohađao Yolo Hands On Workshop u organizaciji Digitalne Dalmacije za detekciju objekata koji je bio nešto sasvim drukčije za mene, ali me jako zainteresirao za to područje.”

“Ova škola programiranja učvrstila je moje želje za fakultet. Nakon odrađenih svih edukacija, uvjerio sam se da me jako zanima programiranje i da ću definitivno ići u tom smjeru na fakultet.”

“Svima koji nisu sigurni žele li pohađati školu programiranja preporučujem da se prijave. Nemaju što izgubiti. Mogu samo dobiti veliko iskustvo za budućnost, puno znanja i nova poznanstva”, poručuje vam Mia.