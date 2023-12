Pojavio se 'dvojnik' Vladimira Putina

Ruski predsjednik Vladimir Putin nakratko je ostao bez riječi kada se u četvrtak u Moskvi suočio s verzijom sebe koju je generirala umjetna inteligencija.

"Dvojnik" je iskoristio priliku da postavi pitanje Putinu o umjetnoj inteligenciji tijekom godišnje konferencije za novinare na kojoj su deseci pozivatelja iz cijele zemlje bili u video pozivu s predsjednikom.

"Vladimire Vladimiroviču, zdravo, ja sam student na Državnom sveučilištu u Sankt Peterburgu. Želim pitati, je li istina da imate puno dvojnika?", upitao je dvojnik i izazvao smijeh publike u dvorani s Putinom.

"I također: Kako gledate na opasnosti koje umjetna inteligencija i neuronske mreže donose u naše živote?"

