PLANINARI ZGROŽENI DOGAĐANJIMA NA KOZJAKU "Planinarske staze su doslovne uništene, gomile stijena i srušena drveća su pobačeni i nagomilani pokraj puta..."

Na Facebook stranici HPD Kozjak - Dračari planinari su izrazili nezadovoljstvo razvojem događaja na planinarskim putevima.

U pitanju je postavljanje temelja za izgradnju vjetroelektrane radi koje je dovedena teška mehanizacija koja je dio puteva na Kozjaku doslovno sravnila sa zemljom.

U nastavku prenosimo cijelu objavu.

"Prvo je prije nekoliko godina probijen makadamski put od PD Malačke do Grebina (ispod sjeverne strane Birnja) u dužini od 3km, da bi prije pola godine probijen i široki makadamski put od Vučevice do grebena Kozjaka (do poznatih "Kozjačkih Noža") u duljini od 4km. Danas smo odradili kružnu turu od PD Malačke do Botića, spustili se do Radošića, te novom "Mladenovom stazom" do Opora i nazad do Malačke.. Zapravo nastojali smo preko Opora proći, ali trenutno je Opor doslovno sravnjen sa zemljom teškom i mnogobrojnom mehanizacijom koji po cijele dane (uključujući i današnji) probijaju put i postavljaju temelje za vjetro-elektrane..

Planinarske staze su doslovne uništene, gomile stijena i srušena drveća su pobačeni i nagomilani pokraj puta, a donedavno divlji, nenarušeni i predivni dio od Botića do Malačke je sada jedno veliko makadamsko ruglo s kojeg će nas uskoro "pozdravljati" vjetrenjače.. A da ne spominjemo šta će tek još biti kad krene gradnja tunela kroz Kozjak... Do prije 5-6 godina divlji Kozjak (s Oporom) je sad toliko unakažen da možemo samo "zapljeskati" Hrvatskim Šumama na "očuvanju" šuma i divljine. A da ne spomenemo ono njihovo ruglo na Blacama (sjeverne padine Kozjaka) di su posadili milijune sadnica koje ni nakon par godina nisu veće od grančice ruzmarina.. ", piše u objavi zgroženih planinara.