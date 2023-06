PITAJ DARIJU "Vaš muž nit voli vas, a bome ni svoju djecu. Voli bocu i to će te teško promijeniti"

Svoja pitanja Dariji šaljite na mail: darija@dalmacijadanas.hr

Poštovana gđo. Darija, Zavoljela sam, meni se onda tako činilo, veselog muškarca koji voli društvo i uz prijatelje malo popije. Sve mi je to bilo zabavno i nisam vidjela razlog za brigu. Udala se za tog „veselog“ muškarca i rodila dvoje djece. Sada oni imaju 2 i 5 godina, a moj „veselim“ muškarac i dalje voli društvo i uvijek kada se kući vrati ima viška alkohola, koji se primijeti u agresivnom ponašanju. Onda viče na mene i djecu, sretna sam ako spavaju da prožive manje trauma. Pokušavam mu objasniti da je prešao granicu, a on: -Ti si čangrizava, što ima loše u tome da se vikendom opustim, umorim se cijeli tjedan. Ja bih željela da nedjeljom uživamo u obiteljskom izletu, a ne gledati njega na kauču kako se odmara od jučerašnjeg pijanstva. Da li da otiđem i djeci pružim novi dom ili da se potrudim da muž prestane piti? Jer ipak je on njihov otac, da li je u redu da im oduzmem zajednički život? Zahvalna Anita.

DARIJA:

Pozdrav, draga Anita Ne znam odakle da krenem? Prvo, vi imate neki osobni problem kada vam se mogao svidjeti muškarac koji voli popiti. Želim objasniti da i vi imate neku ovisnost. Koju? Može bit banalna o čokoladi. Ovo sam napisala da promislite o svom problemu i da potražite stručnu pomoć. U tim razgovorima saznati će te puno o sebi i osjetiti mir. Tek onda će te maknuti fokus sa muža i postati majka u pravom smislu riječju.

E, sada da vam kažem svoje mišljenje o vašim previranjima. Ne savjet! Samo moje mišljenje! Vi ste se udali za pijančinu! Ne prihvaćam opravdanje, da se čovjek malo opusti od rada uz 35 piva ili 23 litre vina. Tako se opuštaju izneređeni ljudi- pijančine.

Ponavljam, moje mišljenje, vaš muž nit voli vas, a bome ni svoju djecu. Voli bocu i to će te teško promijeniti. Niti jedna žena nije spasila pijančinu, ako on to sam ne želi. Po vašemu pisanju, vaš muž uživa u svom lokanju, a vi ste sluškinja.

Ogroman novac potroši na alkohol, tako da će te s vremenom postati sirotinja željni svega. Jer će njemu sve više piva i vina trebati.

Pokupite svoju djecu i pokažite im što je punina života bez boce na stolu. Jer će njima otac i njegovo ponašanje biti normalno, u većini djeca postanu kopije svojih roditelja.

Neka žrtve- Što ste vi.

Neka pijančine- Što je vaš muž.

Da li imate gdje otići? Da li imate osobu koja će vam pomoći, primjer roditelji? Da li imate dovoljna primanja za samostalan život, jer od njega ne očekujte puno. Neku malu alimentaciju koju država odredi. Naravno da neće sudjelovati u financijama što se tiče knjiga i slično, jer će sada kako živi sam još više bez kontrole piti.

Bilo što da dodam u ovom odgovoru, suvišno je. Trebate dobro pogledati oko sebe, tko vam može pružiti ruku za prvo vrijeme. Ne radite ništa ishritreno, mudro organizirajte odlazak, ali da imate gdje otići, da vam djeca imaju topli dom. Ne morate napraviti rez ovaj mjesec, ni ovu godinu. Bitno da planirate budućnost, a da u njemu nije pijani muž na kauču.

Sve ovo vas čeka u neizvjesnosti, ali jedino vam mogu dat podršku lijepom poslovicom.

Jedna se vrata zatvore, druga se otvore.

Iz srca vam želi ogromna, otvorena vrata.

Veliki, snažni zagrljaj šaljem vam uz puno snage da budete prekrasan primjer majke svojoj djeci.