PITAJ DARIJU "Radila sam u firmi u kojoj sam surađivala sa svećenikom. Onda su se stvari zakomplicirale..."

Poštovana gospođo Darija. Moja situacija malo je specifična, nadam se da me nećete osuđivati, već mi olakšati. Prije nekoliko mjeseci firma u kojoj radim imala je kratku suradnju sa svećenikom. Sve je odrađeno na obostrano zadovoljstvo, samo što smo ja i on svakodnevno nastavili komunicirati, a posao to više nije zahtijevao. Zadnji mjesec dana počela sam intenzivnije misliti na njega i ako me taj dan nije nazvao, ja nazovem njega. Pozvao me da se vidimo, ja sam prešutno odbila. Rastavljena sam, slobodna, ali stalno mi u glavi riječ, svećenik, svećenik... Dok mi svaki put kada ga čujem srce zatreperi. U mojim četrdesetima prvi put osjećam, kako se vrtim u nepoznatom smjeru. Ne znam bi li trebala krenuti u neobičnu avanturu ili ne. Za „ne“ trebam naći smjer, nadam se da će te mi vi pokazati kako se zaustaviti, da mogu vidjeti što dalje... Hvala, Mare.

DARIJA:

Pozdrav ne centriranoj Mari. Šala je i Bogu draga. Uvijek je dobro nasmijati se kada trebamo riješit životnu nedoumicu. Neobično, ali nekako sve bistrije poslije dobre šale. Dok sam čitala vaš maill sjetila sam se meni drage osobe, koja bi vam, garant, ovo poručila.

„Mare, pa vi imate privilegiju, pop samo najlipše žene u svojoj župi izabere“ Htio je reći, da ste sigurno zgodna, šarmantna i putena žena! I sad! Zašto jedna takva žena treba živjeti u tajnosti. Svaki muškarac trebao bi biti ponosan na vas i uzdignute glave pokazati cijelome svijetu. Kako se svi ponašamo u zaljubljenosti.

Vi ste na dobrom putu prema tome, naravno na početku vam ne treba nitko samo jedno drugome. Onda s vremenom, dolaze drugi životni segmenti kucati na ljubavna vrata, ali ne, ne smijete niti odškrinuti, a otvaranjem napisali ste „smrtnu presudu“

Iako je svećenik, on je uvijek muško i frajer, najgore što mu se može dogodit, da ga premjeste u drugu župu. Dok će te vi biti na stupu srama i cijeli život obilježeni kao“ ljubavnica od popa.“ Ako se nadate da bi zbog vas ostavio svog Boga, ne nadajte se, jer rijetki ostavljaju žene zbog ljubavnice, a vi bi stali uz bok do Boga.

Kada je izabrao život u celibatu, to je bio njegov izbor, poštujte ga vi, ako on ne. Ne zbog njega, već zbog sebe, jer samim tim poštujete svoju budućnost koju još niste upoznali. Teško će te je i upoznati dok poklanjate sate i dane osobi koja ne može ručati sa vama i vašom djecom.

Nemojte se odmah prestati javljati, jer bježanje od emocija, emocije su još jače. Nastavite komunicirati, ali skratite razgovore. Kada osjetite trenutak recite mu da ste se zaljubili u njega. Vjerujte mi pobjeći će kao mali bebać koji je ugledao tanjur boba, a nigdje čokolade kao nagrada zbog pojedenog.

Muškarci koji se ujutro bude pored žene ili Boga u srcu, ne vole zaljubljene žene (ako nije njegova). One mogu stvarati probleme! Nitko ne voli probleme, a posebno ljudi koji traže zabavu, razonodu i pronašli je u ljubavnici.

Ona ne smije biti problem, ona treba biti tu za njega kada mu je dosadno i pozove je da popuni tu prazninu. Sve koje misle drugačije, kao, on mene voli. Ne, on vas ne voli, on vrlo dobro laže. Koliko sam vas uspjela centrirati ne znam, ali se nadam da sam barem smanjila okretaje.

Sretno, Mare!