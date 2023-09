PITAJ DARIJU "Ja sam puno šokantnije prošla. Osjećala sam se loše, otišla u doktora i..."

Naša kolumnistica Darija Bujas u rubrici "Pitaj Dariju" na mail je dobila još jedno pitanje. Evo što je pitala čitateljica Dalmacije Danas.

Poštovana gospođo Darija, Kako da pojednostavnim? Zaljubila sam se u rastavljenog muškarca koji ima dvoje male djece. Naša veza krenula je klasično, pogledom, zatim šetnjom koja je trajala satima. Dvije sam stvari u toj šetnji saznala: da ima dvoje djece i da mi nitko nije pružio da se ovako prekrasno osjećam. Mislila sam - samo još koji put da se vidimo jer sam svjesna da nisam spremna za tuđu djecu. To još "nekoliko puta" traje više od godine dana. Nitko ne zna za nas, osim bliskih prijatelja. On ne želi da djeca imaju uvid u njegov privatni život. Rekao mi je „Rastava je dovoljna trauma za njih, ne trebam ih još vezivati za neku osobu i onda grubo otrgnuti od nje. Nikada neću biti sto posto siguran da je osoba prava, ali pokušat ću biti što sigurniji." Meni je to odgovaralo u početku jer smo bili dovoljni jedno drugome, ali s vremenom osjetila sam potrebu za zajedničkim društvenim životom. Nikada mu to nisam rekla, pustila sam ga da sam odluči, a da vam budem iskrena, duboko u sebi nisam željela prijeći granicu i uzeti breme tatine cure ili bivše tatine cure.

Ali došao je trenutak kada je on sam rekao da je vrijeme da upoznam njegovu djecu. Nadam se da nije vidio moju negaciju u očima, a samo sam rekla: „Naravno, moram prije otići u frizera.“ Kako sam glupo odgovorila, ali u stvari sam pristala na nešto što ne želim... Odjednom sam izgubila potrebu za društvenim životom, želim da sve ostane po starome.

Ne mogu zamisliti da da ga na sekundu ne vidim, ali isto tako ne mogu zamisliti sebe kako provodim vikend s dvoje male djece. Je li moja reakcija dokaz da ne volim svog momka ili, još gore, da sam zločesta osoba? Ili?

DARIJA:

Uplašena Marice!

Rijetko je tko spreman za djecu, većinom ona dođu iznenada, neplanirano, kada život odluči.

Vama je pružio na zanimljiv način i dao vam priliku da izaberete. Ja sam puno šokantnije prošla. Osjećala sam se loše, otišla u doktora i: "Gospođo, trudni ste 4 mjeseca."

Šok, a kući beba od 7 mjeseci. Sada taj moj "šok" ima curicu koja je krenula u prvi razred, moju veliku radost. Zamislite, a nisam je rodila. Nisam rodila još dvoje unučadi, ni četiri nećakinje, a samo jedan telefonski poziv i ja udovoljavam svim njihovim željama.

Jedno dijete živi izvan Hrvatske i zovem jedino da vidim babinu jubav, a nisam je rodila. Oni su u poslu i smetam im, dok mi se ona uvijek smije i šalje babi poljupce, srce mi kao kuća, a nisam je rodila.

Što je čin rađanja, nešto do neba bolno i preskočila bih to u životu, ali ipak nešto posebno. Za mene je svako dijete dar Božji! Koje u svom razvoju traži ljude koji će im kuhati, čistiti, plaćati školovanje, a najviše im treba ljubav.

Iskrena ljubav, sigurno to od vas traži vaš momak. On i njegova bivša zaduženi su za sve drugo, naravno i ljubav, ali i vaša će dobro doći.

Po ovome što ste napisali, otac djece (vaš momak) je odgovorna osoba i sigurniji je u vas nego vi sami, zbog toga se opustite i uđite u novu životnu avanturu. Ulazak u tu avanturu treba biti pažljiv, ne smije se iznenaditi djecu, nekada čak ni poklonima, a kamoli da u životu njihovog voljenog tate postoji osoba koja želi zauzeti dio njihovog mjesta.

To često u njihovim glavicama opasno bruji. Organizirajte neki događaj gdje će vas biti nekoliko cura i momaka, da oni ne osjete bliskost vas i njihovog voljenog tate. Da nema fokusiranja na vas. Družite se i razgovarajte neopterećeno, jer znamo da djeca bolje osjete laž nego mi veliki.

Dajte im prostora, ako osjete vašu ljubav (a to je ljubav prema njihovom ocu), oni ne znaju prema komu, prepoznaju zajedničku ljubav, a to je prekrasna emocija. Malo-pomalo sami će vam prići i dopustiti vam da ostanete u njihovom životu.

Vi ćete sami vidjeti jeste li spremni toj djeci pružiti pažnju koja se od vas očekuje. Kada sve prođe i djeca otiđu kući, vi ćete sjesti s momkom ili tatom te djece, ovisi o emocijama koje osjećate, i biti iskreni.

Prvo prema sebi, onda prema njemu, ali ni onda ne možete biti sto posto sigurni u trenutnu odluku. Samo je prva stepenica na pravilan način preskočena.

Za kraj, ne bježite od navodno tuđe djece, ta djeca su dio vašeg voljenog muškarca! Samo dajte sebi i njima pravu šansu na pravi način s iskrenom ljubavlju!