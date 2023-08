PITAJ DARIJU: "Često zaspim uplakana. Gdje sam falila i mogu li vratiti moju djecu?"

Naša Darija Bujas dobila je zanimljiv upit. Ovaj put je u njezinom pretincu 'završilo' jedno vrlo neobično pitanje.

Poštovana gospođo Darija

Čitajući vaše kolumne, svi se tuže na muža, ženu, svekrvu. Po mome ja imam puno bolniji problem.

Moja djeca su moj problem. Svi znamo poslovicu „Veće djeca, veća briga“ ali da će mi djeca u mojim kasnim pedesetima zadati takvu tugu i bol.

Rastavila sam se od muža kada su oni pohađali srednju školu. Klasika naših priča, prevara.

On mene, onda ja njega da bi glumila nepovrijeđenost. Ušli smo u život svakodnevnih prevara, bilo fizički, bilo financijski.

Pojavi se žena koja je spasila situaciju i razorila, davno razoren brak.

Djeca su rijetko viđali oca, jer to ona nije željela. Tako su prolazile godine, ja više nisam imala potrebu za bilo kim i čim, osim moje djece. Radila sam kako se kaže, kao konj, da im omogućim studiranje.

Sada su moja djeca odrasli ljudi sa svojim obiteljima.

Mislila sam da ću sada imati mir i uživati gledajuće moju unučad, ali ne, mojoj nevjesti idem na živce. Sin me uljudno zamolio da ne dolazim, a on će ponekad, kod mene, dovest maloga da ga vidim.

Situacija s kćeri , veoma je slična, samo što je bolji zet od nje. On me pozove na kavu, dok ona uvijek u trku i kada se vidimo dere se na mene.

Veoma često zaspim uplakana i razmišljam gdje sam falila. Molim vas, gdje sam falila i mogu li vratiti moju djecu?