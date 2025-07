Petrač u lisicama doveden u USKOK, iznosio je obranu 10 sekundi. Odvjetnik otkrio što slijedi

Nakon što se dobrovoljno predao hrvatskim pravosudnim tijelima, Hrvoje Petrač stigao je danas na ispitivanje u USKOK. Petrač je jedan od osumnjičenih u aferi 'Mikroskop', ali je bio u bijegu i nedostupan hrvatskim vlastima čak osam mjeseci.

U spomenutoj aferi uhićen je, a potom i smijenjen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Petračev sin Novica i poduzetnik Saša Pozder te liječnici Krešimir Rotim i Goran Roić.

"Provedena su prva radnja ispitivanja. To je obavljeno, vrlo je kratko trajalo, 10 sekundi. Obrana u svakom postupku očekuje ukidanje istražnog zatvora, kada će do toga doći ili hoće li se ostvariti to ćemo vidjeti. Sad slijedi normalna procedura", rekao je novinarima Petračev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, piše Večernji list.

Kamere Dnevnika Nove TV jedine su snimile jučerašnji dolazak Hrvoja Petrača u Remetinec. S njim je stigao odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

"U ovom slučaju još uvijek nije podignuta optužnica. Morate znati da se prema zakonu nagađati može tek kada optužnica bude podignuta. Dakle, ako se podigne optužnica, tada eventualno možemo razgovarati i uopće razmišljati o tome. U ovom trenutku ne mogu vam potvrditi da je došlo do bilo kakve nagodbe", rekao je za Dnevnik Nove TV Pavasović Visković.

Prema njegovim saznanjima optužnica bi trebala biti podignuta tijekom srpnja.

Što se tiče toga osjeća li se Petrač krivim, odvjetnik je jučer rekao: "U istrazi se o tim stvarima ne može govoriti. Mi ćemo ovih dana imati prvo ispitivanje tijekom kojeg će se on očitovati. Kakvo će to očitovanje biti nama je zabranjeno reći prema zakonskom rješenju."

Zalagat će se za to da obrana bude vrlo kratka, kazao je, ali i dodao da će o tome odlučiti sam Petrač.