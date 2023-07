PERNAR U PROBLEMIMA 'Već neko vrijeme imam problem za naći ženu. Misle da i muško treba prati suđe'

Ivan Pernar objavio je zanimljiv status na Facebooku. Napisao je da već neko vrijeme ne može naći ženu.

"Već neko vrijeme imam problem za naći ženu, svaki put kad upoznam neku simpatičnu ženu, ili je ljevičarka, ili ako nije ima tu priču da i muško treba prati suđe.

Ja kad vidim da žena smatra da muško treba prati suđe, smatram da jednostavno ne poštuje dovoljno muškarca. Uopće nije stvar u pranju suđa, nije to meni neki problem (ionako ga trenutno sam perem), nego jednostavno mislim da je to stvar poštovanja nekakvog. Radije ću bit sam nego sa ženom koja ne želi prat suđe.

Inače, odnos s bivšom iz Karlovca je bio odličan sve do trenutka kad nisam uzeo spužvu u ruke, imam osjećaj da je tada izgubila poštovanje i da je to bio početak našeg kraja. Da mogu vratit vrijeme u nazad, nebi to sigurno napravio.

Dakako, neki spominju u komentarima da bi perilica trebala prati suđe i to stoji, ali objašnjavam da je stvar principa to nekog. Mislim da ako žena stvarno voli nekog i da joj je stalo do nekog, da joj neće bit problem staviti suđe u perilicu", napisao je u svojoj objavi Pernar.

Ljudi se šale na njegov račun

"A vi mislite da imate problema u životu", "Nije lako biti Pernar", šale se ljudi.