Pavasović Visković: Ne znam je li Berošu ponuđeno 6.5 godina zatvora za priznanje

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Hrvoja Petrača, gostovao je u RTL-u Danas nakon što se pojavila informacija da je njegov klijent priznao krivnju u velikoj korupcijskoj aferi u hrvatskom zdravstvu.

Je li se Hrvoje Petrač predao zato što mu je USKOK ponudio nagodbu?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne, gospodin Petrač predao se jer je ocijenio da je pravo vrijeme da to napravi. Primit će se podizanje optužnice i u nekakvom hodogramu kaznenog procesa to je vrijeme kada bi to trebalo napraviti.

Prema našim informacijama, ponuda USKOK-a ide po paketu, znači prema svim Petračima i Pozderu i Paviću. Je li to točno?

To nije nikakva nova informacija, to je informacija koja postoji u svim Uskokovim predmetima. Podizanje optužnice je vrijeme kada USKOK definira svoja očekivanja od kaznenog predmeta i prema svim braniteljima ide s nekakvim poluformalnim idejama kako misle da taj predmet treba biti okončan.

To nisu službeni razgovori, to nije službena ponuda i to nisu službeni pregovori. Službeni pregovori počinju tek kada se podigne optužnica.

Što je u tim neslužbenim pregovorima USKOK ponudio Petraču?

Ja o onome što je neslužbeno nekome ponuđeno sasvim sigurno javno govoriti neću. Postoji neko očekivanje USKOK-a i vidjet ćemo hoće li se to gospodinu Petraču i meni svidjeti, tj. hoćemo li se naći na istoj liniji i odlučiti se za tu varijantu. Dakle, to je sve još uvijek budućnost na dalekom štapu i ne bih sad još to definirao.

Odvjetnik Gorana Roića danas otvoreno kaže dobili smo ponudu, odbili smo je, dokazat ćemo nevinost na sudu. Vi ne biste bili konkretni?

Kolega ima svoju taktiku i svoj način. Moj način nije da govorim o onome što sam na hodniku ili u prolazu razgovarao s nekim iz USKOK-a. Mislim da to nije primjereno.

Navodno je USKOK ministru Berošu ponudio šest i pol godina zatvora u zamjeni za priznanje krivnje. Imate li te informacije?

Koliko je ponuđeno Berošu meni nije rečeno, ja to ne znam, a što je Beroš na to rekao znam još manje.

Rekli ste danas da je Hrvoje Petrač u USKOK-u iznosio obranu desetak sekundi što je on rekao?

O sadržaju takve jedne radnje govoriti ne mogu. Postoji jasno zakonsko rješenje koje mi to brani, dakle činio bih kazneno djelo kada bih to rekao. On je doslovno rekao dvije rečenice, nije odgovarao na pitanja, a za informacije što je rekao morat ćete se obratiti nekom drugom.

Pretpostavljam da je rekao da će se braniti šutnjom?

Loše pretpostavljate, pretpostavka vam stoji na ničemu i nije to rekao. Trebamo još vidjeti koliko će trajati ova mjera istražnog zatvora za Petrača i koliko dugo će biti iza rešetaka. Prema informacijama koje imamo Saša Pozder, poduzetnik u ovoj aferi, trebao bi idućeg tjedna izaći i braniti se sa slobode.