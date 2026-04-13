Papa odgovorio Trumpu

Papa Lav XIV. oglasio se u ponedjeljak nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump javno kritizirao, nazvavši ga „slabim po pitanju kriminala” i lošim u vođenju vanjske politike.

Trump je pritom dodatno zaoštrio retoriku izjavom: "Da ja nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Reagirajući na te prozivke, papa je poručio da će nastaviti jasno iznositi stavove protiv rata, unatoč pritiscima i kritikama koje dolaze iz političkih krugova. Naglasio je pritom kako ne želi ulaziti u izravne polemike s američkim predsjednikom.

"Ne mislim da je poruka evanđelja namijenjena tomu da se zlorabi na način na koji to neki ljudi čine", rekao je.

Dodao je kako će i dalje ustrajati u zagovaranju mira i dijaloga među državama.

"I dalje ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, promicati dijalog i multilateralne odnose među državama kako bi se pronašla pravedna rješenja za probleme", poručio je papa.

U svom obraćanju istaknuo je i zabrinutost zbog stanja u svijetu.

"Previše ljudi danas pati u svijetu", rekao je. "Previše nevinih ljudi biva ubijeno. I mislim da netko mora ustati i reći da postoji bolji put. Poruka Crkve, moja poruka, poruka evanđelja glasi: Blago mirotvorcima. Svoju ulogu ne promatram kao političku niti sebe vidim kao političara", zaključio je.