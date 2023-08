OVO SE PAMTI DO KRAJA ŽIVOTA! Brojni detalji iz našeg putopisa će vas iznenaditi, neke informacije su šokantne! Italija – Gardaland: Neponovljivo iskustvo po mjeri svakog djeteta, ali i roditelja...

Kada je napokon odabir pao na putovanje u Italiju, preciznije Gardaland bacila sam se na čitanje recenzija, savjeta za putovanje, atrakcija, no to iskustvo je bilo nalik skoka na glavu u šumu nepreglednih i kontradiktornih informacija.

Jedni su savjetovali odsjedanje u okolici samog jezera – Lago di Garda, dok su se drugi zaklinjali u smještaj Gardalandovog Resorta. Sve sam pretražila, kada kažem sve mislim na platforme za traženje smještaja, i ono što je bilo u ponudi na datume koji su nam odgovarali, naprosto nije bilo ono na što bismo pristali kada već “potežemo” na tako dalek put autom.

Da se razumijemo, nije to toliko daleko, ali kada putujete s djecom u autu nekada je i relacija Omiš – Split “daleka”.

Imajući na umu da sam prošle godine do Slovenije u istom terminu vozila punih 9 sati, mogu bez lažne skromnosti reći da sam naučila lekciju na teži način.

Što sam napravila da put ne bude “Sumrak saga”?

Prilikom istraživanja kada je najbolje posjetiti Gardaland jedna je informacija bila na svim mjestima ista- zaobiđite vikend zbog prevelike koncentracije ljudi koja uzročno posljedično znači iznimno duga čekanja na vožnje.

Stoga, odluka je pala- na put smo krenuli u srijedu, na dvije noći, tri dana.

Večer prije smo sve stvari potrpali u auto kako bismo ubrzali sami trenutak polaska koji je bio izazovan i za nas velike i za djecu, krenuli smo u 4 ujutro.

Mrkli mrak, a na cesti rijetko koje vozilo, preciznije tu i tamo poneko vozilo stranih tablica koje je naučilo lekciju kako na zapeti u gužvi na Sv. Roku ili na Lučkom.

Rutu smo birali na način na bude najbrža s uključenim cestarinama, Dugopolje - Grobnik (Rijeka) i to nam je ujedno bilo I prvo stajanje za doručak I kavu.

Taman, svi putnici su bili budni, a i meni kao vozaču je ta pauza dobro došla.

Mala napomena- benzinska postaja na izlazu s autoceste u Grobniku nije uopće opskrbljena pecivima tako da toplo sugeriram stajanje, možda na Vratima Jadrana gdje imate sve pa i McDonald's.

Na pola ste puta

Kalkulacija rute Split - Gardaland kaže 8 sati putovanja, stoga ako vozite štedljivo prvo stajanje će vam ujedno biti I točno pola puta, možda malo manje.

Schengen zlata vrijedni, nema nepreglednih kolona na graničnim prijelazima stoga je prelazak Hrvatska- Slovenija - Italija prošao glatko.

Prekrasna zelena Slovenija

U Sloveniji pazite na fiksne kamere za brzinu, možda bi bilo dobro da vam od ulaska u Sloveniju do odredišta u pozadini radi neka od aplikacija koje upozoravaju na kamere jer ih stvarno ima dosta.

Iako nije autocesta kroz Sloveniju se vozi bez zastoja, a krajolik odmara oči. Djeca su bila oduševljena balama sijena na livadama koje okružuju šume, sreća pa nema ugibališta inače mislim da bismo morali stajati za naslikavanje.

Autocesta kroz Italiju

Malo duže smo trepnuli i eto nas u Italiji. Djeca su odmah veselo počela uzvikivati poznate talijanske riječi, a u pokušaju da me naljute stalno su namjerno govorile "Itaijani" i nazivati jezik "italijanski", valjda jer znaju da na to reagiram kao kada kažu "englEnski"… Nakostriješim se naglo.

Sitne provokacije sa stražnjeg sjedala ukazale su na to da je vrijeme za pauzu koju je trebalo mudro ukomponirati u razgledavanje, a na ovom potezu uistinu ima toliko gradova i malih mjesta za vidjeti samo treba odabrati lokaciju koja će i njima biti zanimljiva.

Veneziju sam ostavila za povratak, svjesna činjenice koliko nam sati treba da doživimo taj grad, Padova, Vinčenca ili Verona, odluka je pala- stisnuti zube i potegnuti do Verone koja je u neposrednoj blizini Lago di Garda i onoga što čekamo cijelo vrijeme – Gardaland.

Verona nas je brzinski naučila činjenici koja će nas pratiti ostatak Talijanske pustolovine- čekanje.

Čekanje na parking, čekanje na red za vidjeti Giulijetino poprsje i balkon, čekanje i još čekanja. Želite li djecu naučiti što je strpljenje, naučite ih čekati - što god.

ZTL

Sveti Internet i beskonačno pretraživanje nas je spasilo od niza prometnih kazni, o čemu je riječ…

ZTL ili Zona Traffico Limitato je oznaka za ograničenje prometovanja za strance, dijelovi grada u koje auti “nelokalaca” ne smiju uči. Upozoreni da na to trebamo paziti, parking u Veroni smo tražili točno uz tzv. ZTL zonu. Veselje ZTL zone su kamere koje vas slikaju točno onoliko puta koliko ima kamera i koliko dugo ste u prekršaju pa ćete veselje vlastitog neznanja platiti x puta u ZTL zoni.

Pazite na to jer kazne su od 80-300 eura onoliko puta koliko vas fotografira i da- ne znam što se dogodi ako ne platite… ali po pročitanim tuđim iskustvima procedura je da kazna dolazi na kućnu adresu, čak iako vozite rent a car.

VERONA - Šarmantan gradić koji možete prošetati u jedan dan

Kako nagovoriti djecu na kulturno uzdizanje kada znaju da je ono što željno iščekuju nadohvat ruke?

As u rukavu je bila činjenica da mi se mlađe dijete zove Julia, upravo po toj Juliji koja je Veronu učinila glavnim odredištem svih štovatelja tragičnih ljubavnih priča i Shakespearea. U maniri kako Talijani vole prodavati priče, tako sam i ja prodala djeci priču da moraju vidjeti "sestrin" grad.

Lutanje gradom je zasjenila potraga za toaletom, no smilovali su nam se u jednom restoranu jer javni toalet nisam uspjela pronaći niti uz sve navigacije. I vjerovali ili ne nisu nam naplatiti taj posjet mjestu gdje i car ide pješke.

Nedugo nakon uslijedio je novi izazov, nahraniti djecu. Logično, što ste udaljeniji od znamenitosti, to su cijene niže. Cijena pizze na trgu se kretala od 12 do 14 eura, a samo dvije uličice dalje 9 eura, no ne brinite nadoknadit ćete razliku na računu kada zaračunaju poslugu, stol, zrak koji ste disali.

Jedino što nas je iznenadilo je cijena parkinga u garaži pod kamerama, svega 1 euro po satu.

Verona nas je grijala s neugodnih 33֯ stupnja pa smo jedva dočekali nastaviti put do Gardalanda.

Gardaland Resort - kompleks od 3 tematska hotela u potpunosti prilagođen najzahtjevnijoj publici - djeci

San snova, ostvarenje dječjih maštarija ilitiga mjesto koje u potpunosti opravdava “value for money”

U ovom resort i odrasli na licu imaju izraz oduševljenja, a djeca se raspamete od sreće. Vanjsko uređenje, dječja igrališta, skulpture iz crtanih filmova, bajkovite fontane, zelenilo, bazeni, a unutra tematski paviljoni sa sobama koje su poput portala u neke druge dimenzije svijeta djece.

Iako nije lišen masovnosti turizma, Gardaland Resort odolijeva pod pritiscima horde ljudi koji tamo odsjedaju i ostaje vjeran djetetu kao najvrjednijem gostu.

Tematsku sobu su nam dodijelili po samo njima poznatom kriteriju, a otvaranje vrata sobe zakoračili smo u Pepa Pigg svijet. Mislila sam da su cure prerasle Pepu, prevarila sam se. Snapalo se, skakalo se po krevetu, mahnito se trčalo po sobi koja u sebi ima dva queen size kreveta, a sa zida iz balona viri ni manje ni više nego figura Pepe.

Kažem vam, raj za djecu.

Boravkom u Gardaland resortu dobivate ulaznice za Gardaland (koliko noći, toliko ulaznica) i jednu ulaznicu za Sea Life akvarij.

Ovaj detalj je dosta bitan u kalkulaciji troškova putovanja.

Ulaznica za jednu osobu košta 50 eura, djeca ispod metra su gratis. Možete proći jeftinije ukoliko ulaznice kupite on line dan ranije za sljedeći dan, a ulaznica za Sea Life akvarij košta 10,50 eura po osobi.

No, to nije sve…. U cijeni noćenja su i dva doručka, koja će vam ukoliko se odlučite za Gardaland postati najvažniji obrok u danu- doslovno. Zašto? Vrlo je jednostavan odgovor na to pitanje i ima tri stavke:

1) većina vožnji će vam bolje sjesti na prazniji želudac,

2) hrana u Gardalandu je precijenjena (npr. hot dog 7 eura) 3) u pokušaju da isprobate što više vožnji proces jedenja izgledat će kao ozbiljan gubitak vremena.

Ponesite vodu koju ćete kupiti u supermarketu (voda 0,5 l na aparatima košta 1,70 eura, a u dućan par kilometara dalje 0,60 eura litra), nešto suho za gricnut ako vas svlada glad i ukoliko idete preko ljeta kao mi obavezno kape, rezervne majice i kremu za sunčanje).

Udobna obuća je imperativ

U sami Gardaland možete ponijeti i hranu i piće, a prizor čoporativnih familija koje objeduju iz plastičnih posudica po travama prizor je koji se često viđa.

Radno vrijeme Gardalanda je od 10 do 23 sata, dok neke atraktivnije vožnje počinju tek od 11 sati.

U momentu otvaranja ulaz izgleda kao da se unutra dijeli nešto, masovno iskrcavanje svih dobnih skupina od kojih je većina jako dobro upoznata s lokacijom i što sve ista nudi.

Ukoliko odsjedate u njihovom resort imate besplatni Shuttle bus koji vas vodi od hotela do Gardalanda i natrag svakih 5 minuta - deklarativno, no u realnosti ga malo duže čekate, malo duže od 10 minuta). Zadnji bus prema hotelu vozi navečer u 22 sati i 30 minuta.

Udaljenost između resorta i parka je 800 metara, no ukoliko šetate cijeli dan tih nebitnih 800 metara postat će nepremostiva prepreka. Dnevno smo šetali cca 21 kilometarai nismo ih osjetili dok nismo navečer legli u krevet, onda osjetite sve mišiće. Preporuka: udobna obuća je imperativ (tenisice ili sandale koje nisu samo lijepe već i anatomske).

Sad kad smo riješili tehnikalije narativno, da olakšam snalaženje u tekstu evo popis po stavkama za sve koji putuju ljeti:

PONIJETI na sebi ili u ruksaku:

Voda (2 litre minimalno) Hrana (nešto usitno) Kape Krema za sunčanje Udobna obuća Rezervne majice (ukoliko ne volite saftanje u vlastitom znoju cijeli dan) Gotovina ili kartica Djeca ispod 140 cm imaju i vodeni dio pa sam ponijela kupaći kostim i jedan ručnik.

NE NOSITI:

Ništa teško jer vam je to teret cijeli dan.

Prvi dan smo u park ušli tek oko 17 h i prošetali ga cijelog da shvatimo gdje se što nalazi, na koji način funkcionira I koliko se čeka na vožnje. Na kućicama gdje se prodaju Fast Passovi piše okvirno vrijeme čekanja na atraktivne vožnje, ali te brojke nisu realne već su neke vrlo napuhane kako bi vas nagovorili da kupite propusnice s kojima ne čekate red.

Napomena: na nekim se vožnjama i s propusnicama čeka. Propusnica za pojedinačnu vožnju košta od 6- 12 eura ovisi koliko je atraktivna vožnja.

Ovo je važno...

Jumanji adventure + Labirint ne vrijedi novaca, a ni čekanja! Oba dana su te dvije atrakcije bile vodeće po vremenu čekanja, a red je doslovno bio nalik na onom pred tunelom sv. Rok u smjenu sjevera kada turisti napuštaju Lijepu našu. Vožnja u Jumanji adventure traje prekratko, fora je, ali ne toliko da odvojite 12 eura po osobi. Labirint - labirinta nije vidjelo. Zahvalite mi kasnije. 😊

VAŽNO: U Gardalandu djeca poviše 140 cm mogu na sve vožnje, na ograničeni broj vožnji mogu djeca između 110 i 140 cm, a niža djeca mogu samo na bebonjske vožnje u pratnji roditelja.

Ovo je važno zato što bi vam to mogao biti odlučujući factor kada se uputiti u Gardaland.

Da se razumijemo, zabava je svima zagarantirana, no veća je vjerojatnost da ćete se bolje provesti ako su klinci viši. I ne, ne može se varati. Metar je na početku reda za svaku vožnju i netom prije ulaska na vožnju gdje stoje njihovi zaposlenici koji prate da sve pute po pravilima.

NAJATRAKTIVNIJE VOŽNJE za koje se isplati uzeti Time - Saver ukoliko ocijenite da se red čeka predugo:

Raptor, Oblivion, Blue Tornado, Space Vertigo- postoji ograničenje visine: min 140 cm

Fuga da Atlantide, Shaman, Mammut- ograničenje visine: min 120 cm

Preporuka je vožnje Blue Tornado i Raptor ostaviti za sami kraj jer nakon što to probate sve ostale će vam biti totalno bez veze.

Mi smo se jednoglasno složili da nam je najbolja vožnja bila Raptor, uz jedan uvjet: nemojte zatvoriti oči.

Shaman je za mlađu inačicu bio vrhunac voznog parka, no kao roditelj imam par napomena. Iako je dozvoljena visina od 120 cm pokušajte djeci objasniti da drže glavu, Shaman dosta trza na skretanjima i udarci su česti iako su zaštite i pojasevi toliko jaki da nema pomaka tijela, ali vrata i glave ima i to dosta. Ukoliko gledate dok se vozite možete shvatiti kada treba paziti na trzaj (kaže vam jedna koja je zatvorenih očiju bubnula glavom o zaštitu). Unutar Gardalanda ima i Legoland koji je vodeni park za sve uzraste, no to se naravno plaća dodatno stoga osvježenje je unutar parka moguće mlađim uzrastima do 140 cm, a mi stariji smo se prskali vodom iz fontana. 😊

Gardaland je pun pogodak, odmor i umor, beskrajna zabava za cijelu obitelj

Kada imate dnevnu ulaznicu za park iz njega možete izlaziti i ulaziti što nije loša ideja za odlazak na ručak van samog parka kako biste značajnije sačuvali budžet predviđen za putovanje.

Dva dana su sasvim dovoljna za Gardaland, ukoliko vas ne boli novčanik uložite u all- time-saver ulaznice i obiđite sve vožnje bez čekanja (to košta poprilično, računali smo za četveročlanu obitelj koja može na sve vožnje cca 800 eura po danu) ili kao mi kupiti pojedinačne kada više ne možete čekati od umora i vrućine.

Konstatacija da se Gardalanda isprazni nakon 18 sati je laž, pun je od momenta otvaranja do zadnje sekunde prije zatvaranja pa se nemojte oslanjati na smanjenu gužvu u kasnijim popodnevnim satima.

Gardaland je pun pogodak, odmor i umor, beskrajna zabava za cijelu obitelj o kojoj ćete dugo pričati i zauvijek ga se sjećati.