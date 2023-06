OVO JE ZA ZAPLAKATI OD SREĆE Splićanka u jednom dućanu doživjela nešto 'nevjerojatno', sve nam je ispričala: "Ljudi s velikim LJ"

Jedna Splićanka (podaci poznati redakciji) doživjela je vrlo ugodno iskustvo u jednom dućanu u gradu. Naime, oduševljeno je izašla iz dućana, a sve detalje ove predivne priče iz Splita otkrila je Dalmaciji Danas.

Ovo nam je ispričala anonimna Splićanka.

"Prilikom plaćanja došapnem prodavačici"

"Još postoje ljudi ljudske vrste

Moram vam ispričati ovu lijepu priču, jer u moru negativnih treba naglasiti one koje "iščupaju" dan. Nedavno sam operirana, ništa prestrašno, no postoperativna njega isključuje nošenje teških predmeta, jaču fizičku aktivnost i još svašta nešto na što se prosječan čovjek ne obada prilikom svakodnevice. Morala sam u spizu, nije to bila velika nabavka, no i dvije pune kese su u kategoriji "da ti nije palo na pamet" barem sljedećih 2 tjedna, ali kada iscrpite resurse i postane vam neugodno najbliže moljakati za asistenciju, odete sami... tako sam danas otišla sama", istaknula je te je nastavila:

"Žena je imala tešku operaciju prije malo manje od godinu dana"

"Odradim kupovinu i prilikom plaćanja došapnem prodavačici pitanje: je li vam zaštitar tu? Ne smijem podići ove kese... odmah se opravdavam dalje.. ako nije nema veze, stavljat ću jednu po jednu stvar u auto, a za kasnije ćemo lako.

Prodavačica me pogleda s dozom sumnje jer na meni se ne vide fizička oštećenja niti je na prvu očigledan razlog zašto ja sad ne mogu sama te kese, no priupita kolegicu i slože se da ga jutros nema. Mislim se: nema veze, što sad, sama ću, ali na to se ustaje druga prodavačica i uz riječi "znam točno kako vam je", pomaže mi utovariti stvari u kolica i prati me do auta", kazala je za Dalmaciju Danas.

"Žena je imala tešku operaciju prije malo manje od godinu dana, ali je bez razmišljanja priskočila u pomoć iako ne smije dizati ništa teže od pet kg (iskusno oko je ocijenilo da kese ne teže toliko). Iako sam se propisno zahvalila na licu mjesta, smatram da zaslužuje biti junakinja dana, koliko god svi mislili neš ti kesa, takvi kao ona vraćaju vjeru u ljude s velikim LJ", zaključila je Splićanka za naš portal.