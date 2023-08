“Ovo je čudno i uznemirujuće”: Umjetna inteligencija otela se kontroli i počela raditi stvari koje ne bi smjela

Ranije ove godine Snapchat je predstavio vlastiti AI chatbot My AI koji je baziran na ChatGPT-u. Prvi čovjek kompanije Evan Spiegel odmah pri predstavljanju upozorio je na potencijalne nedostatke chatbota te se unaprijed ispričao svim korisnicima za eventualne probleme koje bi mogli imati s ovim alatom dizajniranim za konverzaciju s korisnicima. Nakon lansiranja, u nekim je slučajevima chatbot odgovarao neprimjerenim komentarima, na što su iz Snapa komentirali da je potrebno još poraditi na njegovoj sigurnosti i roditeljskim kontrolama, piše Zimo.

No čini se kako se ovaj tjedan My AI oteo kontroli i počeo raditi stvari koje ne bi smio. Tako je na objavio story na kojem je, čini se, prikazan zid, što je sve korisnike iznenadilo, a neke i šokiralo. Nakon tog neočekivanog poteza umjetne inteligencije korisnici su upitali Snapchatovu umjetnu inteligenciju je li ona zaista objavila vlastiti story, na što je chatbot odgovorio s isprikom i napomenom kako ima tehničkih problema.

Ubrzo nakon toga snimke zaslona sa Snapchata preplavile su Twitter, tj. platformu X, a korisnici su imali različite komentare na umjetnu inteligenciju koja je, na svoju ruku i bez inputa od strane korisnika, odlučila objaviti story, što je mogućnost koju bi na ovoj društvenoj mreži trebali imati samo korisnici, ne i AI chatbot. AI je napravila ono što se od nje ne traži i što u biti ne smije raditi, no srećom u slučaju Snapchata to otimanje kontrole odnosi se samo na objavu čudnog storyja.

Ovo je čudno i uznemirujuće, mislim da sam gledala ovaj film ranije… i nije mi se svidio kraj…, samo su neki od komentara zbunjenih korisnika.

Iz Snapa su smirili zabrinute korisnike rekavši kako nije došlo do nikakvog otimanja kontrole, niti je AI chatbot počeo raditi stvari na svoju ruku, već je riječ samo o tehničkoj pogrešci. Ta je pogreška, komentirali su za Tech Crunch, sada riješena te se My AI može nastaviti koristiti kao i do sada.

No dio korisnika sada od kompanije traži odbacivanje ove opcije, odnosno chatbota koji se nalazi na vrhu razgovora unutar Snapchata i ne može se ukloniti. Oni nezadovoljni tako traže mogućnost da ga u potpunosti uklone iz svoje platforme ili da Snap barem omogući njegovu deaktivaciju.