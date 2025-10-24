Ove sorte daju odlično ulje i u kasnoj berbi

U hrvatskom maslinarstvu, koje se odlikuje velikom raznolikošću autohtonih sorata, posebno mjesto zauzimaju kasne sorte. Njihova važnost je višestruka – od produžavanja sezone berbe do očuvanja genetske raznolikosti i prepoznatljivih profila ulja koji doprinose identitetu pojedinih područja.

Dok se većina sorata, poput Oblice ili Levantinke, bere tijekom listopada, kasne sorte dozrijevaju tek krajem studenoga i u prosincu, a u povoljnim godinama i kasnije. Upravo to vremensko pomicanje donosi izazove, ali i posebne kvalitete.

Otporna Lastovka

Jedna od najpoznatijih kasnih sorata je Lastovka, autohtona sorta s otoka Lastova. Otporna je na sušu i vjetar, a prepoznatljiva po malim i duguljastim plodovima. Dozrijeva u kasnu jesen, obično krajem studenoga ili početkom prosinca. Ulja dobivena od Lastovke ubrajaju se među intenzivnija – izražene su gorčine i pikantnosti, s jasnim biljnim i zelenim notama. Upravo ta snažna organoleptička obilježja svrstavaju je među cijenjene sorte za proizvodnju monosortnih ulja, ali i kao komponentu u kupažama.

Sitna Drobnica

Sličan značaj ima i Drobnica, čije se ime vezuje uz sitne plodove koji ipak sadrže visok udio ulja. Raste na Pelješcu i južnodalmatinskim otocima, a berba često traje sve do prosinca, ponekad i kasnije. Drobnica je tradicionalno bila cijenjena jer se ulje, iako ga nema u velikim količinama, odlikuje aromatičnošću i izraženom pikantnošću.

