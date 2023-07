OVAKO SE IMOĆANI HLADE Ništa bez janjca: "A ćaća gospeti di ti staje"

U ove vruće dane more nam predstavlja jedino osvježenje. No, stanovnici Zagore na to ni ne pomišljaju.

Imaju oni svoje metode. Pa tko bi se pored hladnog potoka za toćanje nogu i janjčiča na žaru uputio na more?

Naime, video objavljen na popularnoj Facebook stranici 'Imoci crnjaci' oduševio je mnoge. IMoćami su zavrtili janjca pored potoka.

- Kraljevi.

- A ćaća gospeti di ti staje.

- E ovo je život.

- Neće ni njizi glava zabolit

- Čupaj

- Tuđi čovik nikad neće razumit

Samo su neki od komentara.