OVA FUNKCIJA SE ČEKALA GODINAMA Provjerite svoj WhatsApp

WhatsApp je krajem svibnja objavio da nadogradnjom na novu verziju korisnici mogu uređivati poruke koje su poslali. Tu su opciju prvo dobili korisnici sustava Android, a sad je ima i na IOS-u

Jedna od najpopularnijih mobilnih aplikacija za besplatnu razmjenu poruka, fotografija i datoteka ima novi update. Ono što su na WhatsApp-u protekli mjesec mogli korisnici Androida, sad mogu i svi koji posjeduju iPhone.

Uređivanje poslanih poruka

WhatsApp je krajem svibnja objavio da nadogradnjom na novu verziju korisnici mogu uređivati poruke koje su poslali. Testiranje je trajalo mjesecima. Tu su opciju prvi dobili korisnici sustava Android. Sad i korisnici IOS-a mogu editirati poruke, prenosi portal 24 sata.

- Od ispravljanja pravopisnih pogrešaka do dodavanja konteksta, omogućili smo vam veću kontrolu nad vašim razgovorima. Sve što trebate učiniti je dugo pritisnuti na poslanu poruku i odabrati 'uredi' /edit/. To možete učiniti do 15 minuta nakon poslane poruke. Korisnicima kojima ste poslali poruku stajat će kraj tih poruka 'uređeno' /edited/ tako da znaju za ispravak bez povijesti uređivanja.