OTVORENA SUVREMENA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA U SOLINU 2.500 tisuće mališana ovime dobiva adekvatnu zdravstvenu skrb, uskoro stiže i ambulanta Hitne pomoći

Nakon što su solinski roditelji duže vremena muku mučili s nedostatkom pedijatara te su njihova djeca dobila zasluženu adekvatnu zdravstvenu skrb jer su im krajem prosinca prošle godine i krajem siječnja ove godine stigle dvije nove pedijatrice, danas su bogatiji za novouređenu Pedijatrijsku ordinaciju u Domu zdravlja.

Prije manje od 20 dana, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, pohvalio se kako se radovi na novoj pedijatrijskoj ordinaciji privode kraju te da su u završnoj fazi rekonstrukcija, proširenje, uređenje i opremanje ordinacija zdravstvene skrbi za solinske mališane.

Danas je novouređena Pedijatrijske ordinacije u Domu zdravlja Solin na adresi Ul. dr. Martina Žižića 6 svečano i otvorena. Svečanosti ove važne ustanove nazočili su ravnatelj Doma zdravlja Splitsko - dalmatinske županije Marko Rađa, ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, župan Splitsko - dalmatinske županije Blaženko Boban, predsjednik Gradskog vijeća Grada Solina Zdravko Perko, gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević.

Dvije i pol tisuće djece na dva tima

Gradonačelnik Ninčević ovom priliko nije mogao skriti oduševljenje otvaranjem današnjih prostorija.

"Mnogo je projekata koje realiziramo, koji su značajni za grad Solin ali ovo je nekako posebno jer se radi o najmlađima. Grad Solin je prijatelj djece i mladih i zapravo nam je želja i intencija početi pratiti taj životni rast od rođenja preko predškolskog odgoja, školovanja i dalje kroz sve životne faze. Ovo je vrlo značajno zbog toga što su ovi prostori godinama vapili za obnovom, ogromni broj roditelja djece koji gravitiraju ovom domu zdravlja i ovim pedijatrijskom ordinacijama zapravo smo realizacijom ovog projekta dobili nekoliko stvari.

Dobili smo bolje primjerenije uvjete za rad kako zdravstvenih djelatnika naravno i bolji ugodniji boravak djece i roditelja, ali proširenjem prostora dobili smo mogućnost, a ja vjerujem da će oni koji donose odluku prepoznati i odobriti barem još jedan pedijatrijski tim u Solinu, da ovdje djeluju ne tri nego i četiri pedijatrijska tima", istaknuo je prvi čovjek Grada Solina.

Trenuto oko dvije i pol tisuće djece gravitira ovom Domu zdravlja odnosno pacijenti u u postojeća dva pedijatrijska tima što je jako značajno u odnosu na prošlu godinu i godine prije kada je kronično nedostajalo pedijatara.

"Sada trenutno imamo dva tima, a 2.500 djece su pacijenti u tim pedijatrijskim timovima i to je zapravo ogroman dobitak za grad Solin. Otvaranjem ljekarne prošle godine i ove pedijatrije i za mjesec dana Hitne, zaokružili smo tu zdravstvenu skrb za naše sugrađane. Ali još jednom moram istaknuti, pošto se radi o pedijatriji, o djeci, ovo je zaista poseban projekt koji puno znači gradu Solinu a još više roditeljima i djeci i svim korisnicima ovih prostora", kazao je gradonačelnikk Ninčević.

Stiže i ambulanta za Hitnu pomoć

Iako je noramativ tisuću djece po jednom pedijatrijskom timu brojke su u soliskom slučaju drugačije jer ovom Domu zdravlja i pedijatriji gravitira gotovo 2.500 djece stoga je vrlo jasno kako je ovom gradu potrebam barem još jedan tim s čim se slaže i župan splitsko-dalmatinski.

"Jasno nam je da nam je potreban još jedan pedijatrijski tim ali prvo treba stvoriti preduvjet. Ovim činom danas u Gradu Solinu je to stvoreno. Prošle godine smo otvarali ovaj aneks s najsuvremenijom ljekarnom u cijeloj Hrvatskoj i s nekim ordinacijama; tada sam obećao da ćemo imati i uređenu pedijatriju i pedijatrijske odjele, imamo ih danas. Ukupna vrijednost ordinacija je gotovo 250 tisuća eura, grad Solin je pomogao s 50 tisuća eura, ostalo su sredstva Splitsko-dalmatinske županije i Doma zdravlja SDŽ"; iznio je župan i finacijske stavke uređenja pedijatrijske ordinacije.

Pohvalio se i novim otvaranjem koje slijedi za mjesec, dva.

"Kroz nekih mjesec i pol ili dva, otvorit ćemo ovdje Hitnu pomoć na gotovo 200 metara četvornih prostora i time zatvoriti jedan cijeli ciklus primarne zdravstvene zaštite i potreba primarne zdravstvene zaštite u gradu Solinu.

To je bitno jer grad raste, život buja ovome gradu i mladih ima zaista puno i zbog toga nam čini sreći i zadovoljstvo ulagati u ovakve projekte. Kakvog bi smisla bilo ulaganje tamo gdje nema mladih ljudi, gdje nema života?

Zato je jako bitno da stvaramo preduvjete da mladi ljudi dolaze u sredine poput Solina koji je najmlađi grad u Hrvatskoj", naglasio je te kazao kako će i ubuduće nastaviti s aktivnostima diljem naše županije.

"Stvarat ćemo preduvjete da mladi ljudi ostaju i u Dalmatinskoj zagori za što su potrebna tri stupa: briga o zdravstvu, predškolski odgoj i obitelji krov nad glavom. Neke stvari ćemo pokrenuli zahvaljujući projektu 'Tu je tvoj dom', sada kroz primarnu zdravstvenu zaštitu pokrećemo i tu priču i nadam, a danas je evo prvi dan školske godine kada imamo upisanih 343 upisana prvašića više nego prošle godine, da će svake sljedeće godine biti broj veći u okvirima naše SDŽ da oporavimo krvnu sliku na razini cijele Hrvatske".

Apel roditeljima i pedijatrima

Da su Solinu potrebna i tri pedijatrijska tima mišljenja je i ravnatelj Rađa.

"Kada su u pitanju struke kao što je pedijatrija, zaštita predškolske djece onda ona pokriva i ove općine u zaleđu; područje Muća, Klisa, Dugopolja, ne samo u pedijatriji, to je i s rtg-om, laboratorijem. To su jednostavno struke koje idu na veći broj osiguranika tako da ovdje u Solin gravitiraju sa svih tih područja i to je skoro brojka od tri tisuće djece mlađe od sedam godina.

Sada su trenutno u mreži dva tima, u jednom timu je 950 upisane djece, a prema popisu stanovnika ovdje su definitivno potrebna tri pedijatrijska tima o tome svjedoči i brojka od 2.500 tisuće upisane u oba tima s tim da su timovi u okolici Kaštela, Split prepunjeni tako da imamo jako malo nepopunjenih timova u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece"; kazao je.

Pozvao je roditelje i pedijatre na odgovornost prema novorođenčadi zamolivši ih da djecu stariju od sedam godina prebace u ambulante obiteljske medicine.

"Ono što je molba svim roditeljima i svim pedijatrima da djecu stariju od 7 godina, onoga trenutka kada to dijete krene u školu, a ako nema većih kroničnih bolesti i velikih tegoba, prebacuju u ambulante obiteljske medicine kako bih se upravo oslobodio prostor za novorođenčad za upis u ove pedijatrijske timove.

Svjedočimo tome da neki pedijatrijski timovi imaju upisane i starije od 14 godina, neki imaju i starijih od 18 godina upisanih u skrbi i ta brojka jednostavno guši i ne ostavlja mogućnost upisa novorođenčadi. Još jednom molim sve roditelje i pedijatre da aktivno upisuju djecu stariju do 7 godina u ambulante obiteljske medicine pogotovo ako nemaju težih kroničnih bolesti"; apelirao je.

"Pedijatar je najbolje obrazovan da bi skrbio o djeci"

Na današnjoj svečanosti otvaranja novouređene Pedijatrijske ordinacije u Domu zdravlja Solin nazočio je i ravnatelj KBC-a Split.

"Ovo je jedan izvanredan događaj, jako ga pozdravljam i bilo bi dobro da je ovakvih događaja još i više. U ovom suverenom svijetu komplicirano je odrastati, nije lako biti dijete, nije lako biti roditelj. Nije lako odgajati djecu u ovom suvremenom svijetu. Postoje i tzv. suvremene bolesti u djece, neke bolesti ranije nisu postojale, a neke bolesti koje su ranije djecu ugrožavale, danas su suzbijene i iščezle.

O djeci se mora skrbiti multidisciplinarno, to znači da moraju bit uključeni ne samo liječnici nego i ostali stručnjaci i ne samo zdravstvo nego i druge socijalne ustanove, a onaj koji mora voditi taj tim, koordinirati je, jest pedijatar jer je pedijatar najbolje obrazovan da bi skrbio o djeci u tom multidisciplinarnom timu, radeći naravno preventivno da se bolest ne dogodi", pojasnio je ravnatelj Meštrović te još jednom čestitao svima na ovom velikom danu i događaju te izrazio nadau da će ih biti što više.