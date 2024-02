Otvoren Međunarodni Sajam Vjenčanja u Podstrani: Nema šta nema!

U hotelu Le Meridien Lav, održava se Međunarodni Sajam Vjenčanja Split, koji je izazvao velik interes mladenaca i poslovnih ljudi s juga Hrvatske. Predstavlja se više od 200 brandova, usluga i proizvoda povezanih s industrijom vjenčanja.

"Već na početku, posjećenost je premašila naša očekivanja i jasno je kako ćemo opravdati povjerenje posjetitelja, ali i izlagača, koji su redom mladi lokalni poduzetnici i žene poduzetnice", poručuje voditeljica projekta, Maja Bat Bojčić, ujedno i osnivačica branda M RICH DESIGN.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

Manifestacija, koja drži nacionalni primat u ovom dijelu godine po pitanju posjećenosti, pravi je mamac za mladence koji, zahvaljujući širokoj ponudi, na jednom mjestu mogu odabrati sve detalje svog najvažnijeg dana, ali i uštedjeti zahvaljujući sajamskim popustima.

"Iznenađena sam veličinom sajma, stvarno ima svega! Evo gledamo cijelo jutro i riješili smo skoro sve šta nam treba, još se samo trebamo oženiti", rekla je, kroz šalu, Dolores, jedna od brojnih posjetiteljica sajma.

U glamuroznom prostoru Le Meridien Lava, na dvije etaže se predstavljaju saloni vjenčanica i muških odijela te obrtnici bez kojih bi jedan od najvažnijih dana u životu bio nezamisliv, poput slastičara, fotografa, zlatara, cvjećara, dekoratera i ostalih. Posjetitelji mogu vidjeti i najnovije trendove u dizajnu vjenčanica, odabrati inovativnu rasvjetu za plesni podij, dekoracije za sale, neonske natpise ili rezervirati limuzinu.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović Foto: Teo Begović

Jedan od ciljeva sajma je promocija i poticanje domaćih obrtnika, stoga je jako važno što je partner sajma Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije:

"Drago mi je vidjeti kako naši lokalni obrtnici sklapaju poslove s klijentima, na obostrano zadovoljstvo i na korist našeg društva u cjelini. Izlažu trideset i tri obrtnika, među kojima ima i tradicijskih, što me posebno veseli. To je jedan on najvažnijih motiva ovog sajma, a odlično je i što se potiče gospodarska aktivnost van turističke sezone", poručio je Vilim Bujević, potpredsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije.

Dodatna pogodnost ovog sajma je i vrednovanje povijesnih specifičnosti naše županije, kao i tradicionalnih društvenih vrijednosti, zbog čega su ga podržale i Splitsko-dalmatinska županija, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije te Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Turistička zajednica Podstrana.

Ulaz je slobodan za sve, a sajam je otvoren danas do 20 sati i sutra od 10 do 19 sati. Sve informacije možete pronaći na službenoj web stranici i Instagramu.