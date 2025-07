Otkrivena stoljetna tajna Sabora

Saborske freske bile su tajna čak dvjesto godina. Otkrili su ih slučajno kad je počela obnova zgrade na Markovu trgu. Bile su skrivene iznad spuštenog stropa. Godinama su zastupnici ulazili na posao ne znajući da postoje.

"One datiraju iz početka 19. stoljeća. Vjerojatno su sakrivene tijekom preinaka Sabora sredinom 20. stoljeća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom konstruktivnih radova one su sakrivene. Tijekom istražnih radova one se nisu one mogle otkriti", rekao je Miljenko Zovko za Novu TV, član Uprave izvođača radova.

Poprilično su očuvane, ali će na njima raditi konzervatori. Ima posla i za arheologe jer je u podrumu otkrivena i stoljećima stara kanalizacija.

"To je kanalizacijski sustav koji se radio u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije", kaže Zovak i otkriva što će sada biti s tim kad se zgrada obnovi.

"Po proceduri, uključili su se kolege konzervatori, koji su uključili kolege arheologe. Arhitekti će projektirati staklenu konstrukciju da bude vidljivo u budućnosti."

Prvi put tu će ulaz dobiti gosti poput školskih grupa. Odmah pokraj nalazila se pisarnica, a nakon što su srušeni zidovi, shvatila se veličina prostora pod svodovima.

U zgradi postoje dva bespravno sagrađena kata. Oni će se srušiti i na tom mjestu bit će izgrađen vidikovac i restoran za zastupnike.

Na obnovi sada radi stotinjak radnika, a uskoro će taj broj postati još i veći.

"Što se tiče obnove građevina koji su spomenici graditeljske baštine, ovo je sigurno najzahtjevniji objekt. I po svojem značaju i po svojoj veličini. Radi se o oko 20 tisuća kvadratnih metara", rekao je Zovko.

Zato su uposleni svi, od radnika iz BiH, Egipta, Indije... Tek kad je došao, Samsung iz Nepala shvatio je da će obnavljati Sabor.

"Bio sam jako uzbuđen jer ću raditi na tako važnom objektu", rekao je Samsung.

Sabornica ima tek 300 četvornih metara, a kad su nestale klupe, otkrilo se kakav je pod. Kad završi obnova, prostori bi trebali biti tehnološki moderniji.

"Prema nekim projekcijama, radovi će trajati do kraja 2027. godine. To smo više puta jasno komunicirali.

Mislim da ćemo se vratiti u jasno komuniciranom roku.

Naravno, to ovisi o novim situacijama, koje smo imali prilike i danas vidjeti", rekao je Matej Brečić, predstojnik Ureda predsjednika Sabora.