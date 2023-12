Otac ubijene Vanje podigao palčeve dok su ga privodili

Aleksandar Đorčevski, otac otete i ubijene Vanje (14), priveden je na Kazneni sud, javlja TV Skopje1.

Tužiteljstvo ga sumnjiči kao suučesnika u slučaju ubojstva vlastite kćeri. Zatraženo je i 48-satno zadržavanje u pritvoru kako ne bi pobjegao i ometao istragu.

Vanjin otac je na sud doveden nakon što je dan proveo u policijskoj postaji i tužiteljstvu na saslušanju. Na sud je došao u pratnji policije s lisicama na rukama. Kao što se može vidjeti na snimci koju je objavilo skopje1.mk, on je, dok su ga privodili, digao uvis oba palca, prenosi Index.

Tužiteljstvo i MUP Sjeverne Makedonije poručili su jutros da Vanjin otac negira bilo kakvu povezanost s otmicom i ubojstvom, ali oni tvrde da imaju dokaze koji upućuju u suprotno.

Isto tako, Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije priopćilo je večeras da je raspisana međunarodna tjeralica za Ljupčom Palevskim, građevinskim poduzetnikom i predsjednikom desničarskog pokreta Treta, kojeg sumnjiče za ubojstvo 14-godišnje Vanje.

Tijelo pronađeno jučer na rubu makedonske prijestolnice

Tijelo djevojčice pronađeno je jučer kod sela Orman, na rubu makedonskog glavnog grada. Za njenu otmicu i ubojstvo osumnjičeno je pet osoba, među kojima je i njen otac.

"Glavni organizator i izvršitelj, koji je 27.11.2023. godine oko 11 sati ubio maloljetnicu iz pištolja u strahu od dokaza do kojih bi ministarstvo unutarnjih poslova moglo doći, počinio je ovaj zločin. Učinit ću sve da ovo čudovište dovedem pravdi čim kroči na naše tlo", poručio je makedonski ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski, pritom misleći na Ljupča Palevskog Palču, koji je trenutno nedostupan vlastima.

Palevski u Sjevernoj Makedoniji ima desničarsku prorusku stranku, bavio se građevinarstvom, a bio je u ekstradicijskom pritvoru u Beogradu po međunarodnoj tjeralici koju je raspisala Hrvatska. Imao je i svoj podcast. Spasovski je objasnio da je Palčo prvo pobjegao u Beograd, a zatim u Bugarsku.

Motiv je koristoljublje

Tvrdi da je Palčo automobilom napustio Sjevernu Makedoniju. "Zajedno s odvjetnikom je otišao u Beograd, a potom sljedećeg dana u Bugarsku", istaknuo je Spasovski. Dok se tragalo za nestalom djevojčicom, Palčo je bio aktivan na društvenim mrežama.

"U vezi s dva slučaja ubojstva osumnjičeno je pet osoba, tri osobe su u pritvoru, jedna je van zemlje, a peta osoba, otac maloljetnice, privedena je, obavljeno je saslušanje. Motiv je koristoljublje, pri čemu je jedna od osoba, u dogovoru i sa znanjem člana obitelji, organizirala izvršenje kaznenog djela da bi od majke iznudila novac i kako bi ubuduće svi umiješani imali koristi", objasnio je Spasovski.

Inače, trojica su osumnjičenih, kojima je određeno 48-satno zadržavanje, Velibor Manev, Vlatko Kešišov i Bore Videvski. Manev, koji je priznao krivnju, i ranije se družio s Palčom. Imaju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Pojavile su se i snimke privođenja osumnjičenika. Osumnjičenik Manev je na pitanje novinara je li ubio Vanju negirao svoju odgovornost za ubojstvo. On je jedini uveden s parkinga. Videvski je doveden kroz podzemni parking suda pa stepenicama u sudnicu. Kekišev je dovezen u kombiju interventne policije, poslije čega je liftom prevezen u sudnicu.

Otkriveno zašto je otac sudjelovao u otmici?

Makedonska policija vjeruje kako je otac ubijene djevojčice ispričao otmičarima sve o navikama i kretanjima svoje kćeri. "Dvije osobe bile su u Citroenu. Dobili su informaciju prethodne večeri da će djevojčica biti sama. Vezali su joj ruke i noge te ju stavili u vreću za spavanje. Stavili su je u prtljažnik. Ispred Citroena vozio je automobil Renault Kangoo. Odvezli su se na lokaciju izvan Skoplja, gdje su djevojčicu zakopali, a automobil Citroen zapalili", rekao je Spasovski.

Ubojstvo je počinjeno u selu Brazda, Čučer Sandevo, javlja Index.

Makedonski tužitelj Gavril Bubevski izjavio je danas da ima saznanja da je majka ubijene Vanje G. nedavno prodala stan, što je bio motiv za otmicu djevojčice. Odvjetnik Ljupča Palevskog, osumnjičenog za ubojstvo, oglasio se za makedonsku Telmu i otkrio da je svog klijenta prije nekoliko dana odvezao u Beograd.

"Zamolio me da ga odvezem u Beograd jer nije imao vozilo. Ja nisam znao ništa o ovome. Znam da je trebao ići u Beograd, rekao je da je zakazao preglede. Rekao sam mu: 'Odvest ću te.' Vratio sam se u Skoplje, on je ostao jer je sutradan trebao ići na pregled i rekao je: 'Ako je sve u redu, vratit će se.' Ako nije u redu, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija me prvo pretresla i pitala, a onda sam im rekao", kaže odvjetnik.

Podsjetimo, 14-godišnja djevojčica iz Skoplja nestala je u ponedjeljak, 27. studenoga, oko 7:25 na putu do škole. Pokrenuta je opsežna potraga, u koju su se uključili ljudi iz cijele regije. Nesretna djevojčica je pronađena mrtva kod sela Orman, na rubu makedonskog glavnog grada.

Ubojstvo djevojčice povezano je s ubojstvom 74-godišnjaka. Naime, pronađeno je i tijelo Panča Žeževskog (74) iz Velesa, čiji je nastanak prijavljen 24. studenog, nekoliko dana prije nestanka djevojčice, a tužiteljstvo je utvrdilo da su oba ubojstva počinile iste osobe i da im je motiv koristoljublje.