Otac držao 9-godišnjeg sina zaključanog u kombiju od 2024. godine u Francuskoj

Devetgodišnji dječak spašen je ovog tjedna nakon što je od 2024. godine bio zaključan u očevom kombiju na istoku Francuske, izvijestio je lokalni tužitelj. Dijete je prevezeno u bolnicu, a otac je uhićen, piše Associated Press.

Upozorenje susjeda

Policiju je u ponedjeljak upozorio susjed koji je čuo "dječje zvukove" iz kombija u selu Hagenbach, u blizini švicarske i njemačke granice, stoji u priopćenju tužitelja Nicolasa Heitza objavljenom u subotu.

Nakon što su nasilno otvorili kombi, policajci su pronašli dijete "kako leži u fetalnom položaju, golo, prekriveno dekom na hrpi smeća i pored izmeta", navodi se. Dječak je bio vidno pothranjen i nije mogao hodati jer je predugo bio u sjedećem položaju.

Otac tvrdi da ga je štitio

Dječakov otac rekao je istražiteljima da je dijete, koje je tada imalo sedam godina, smjestio u kombi u studenom 2024. "kako bi ga zaštitio" jer je njegova partnerica dječaka htjela poslati u psihijatrijsku bolnicu, izjavio je tužitelj. Tužitelj je istaknuo da ne postoje medicinski zapisi o bilo kakvim dječakovim psihijatrijskim problemima prije nestanka te da je dječak u školi imao dobre ocjene.

Podignute optužnice

Dječak je istražiteljima ispričao kako je imao "velikih poteškoća" s očevom partnericom i da je mislio da njegov otac "nije imao izbora" nego ga zaključati. Rekao je da se nije tuširao od 2024. godine.

Istraga se nastavlja

Protiv oca je podignuta preliminarna optužnica za otmicu i druga kaznena djela te mu je određen istražni zatvor. Njegova partnerica je, prema riječima tužitelja, zanijekala da je znala za dječaka u kombiju. Ona je preliminarno optužena, između ostalog, za nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti i puštena je uz sudski nadzor.

Istraga se nastavlja

Dječakova dvanaestogodišnja sestra i desetogodišnja kći očeve partnerice predane su na skrb socijalnoj službi. Tužiteljstvo istražuje jesu li i druge osobe znale za dječakovo zatočeništvo. Prijatelji i obitelj rekli su istražiteljima kako su mislili da se dječak nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Njegovim učiteljima je rečeno da se prebacio u drugu školu, priopćilo je tužiteljstvo.

Vlasti nisu objavile imena žrtve ni članova obitelji. Stanovnici sela s kojima je Associated Press razgovarao u subotu izrazili su šok zbog događaja i rekli da nisu znali gdje se dječak nalazi, no nisu htjeli ulaziti u detalje. Tužitelj je do okončanja istrage odbio daljnje komentare za AP, prenosi Index.

