"Osam dvoraca, besplatan program i izleti bez vinjete: U susjedstvu počinje Festival Dvorci Posavja"

U Sloveniji uskoro počinje Festival Dvorci Posavja, manifestacija koja povezuje čak osam dvoraca i donosi bogat, besplatan program za sve generacije. Organizatori očekuju velik interes posjetitelja, posebno onih koji vole povijest, arhitekturu i autentična iskustva.

Posebna prednost ovog festivala jest dostupnost – svi dvorci nalaze se na udaljenosti od svega nekoliko desetaka kilometara od Zagreba, a do njih se može doći bez slovenske vinjete. Upravo to čini ovu manifestaciju idealnim izborom za vikend-izlete i kratka putovanja.

Osam dvoraca, osam priča i doživljaj koji traje cijeli tjedan

Festival traje od 10. do 17. travnja 2026., a svaki dan donosi program na drugoj lokaciji. Posjetitelji će moći uživati u koncertima, kazališnim predstavama, stručnim vođenjima, vinskim degustacijama i obiteljskim sadržajima.

Organizatori ističu da festival nije klasično događanje:

“Festival Dvorci Posavja zapravo je više od klasičnog kulturnog događanja. On je iskustvo – spoj koncerata, kazališnih predstava, stručnih vođenja, vinskih degustacija i obiteljskih sadržaja. Svaki dan festivala donosi novu priču na drugoj lokaciji.”

U programu sudjeluju Dvorac Sevnica, Dvorac Rajhenburg, Dvorac Brežice, Dvorac Mokrice, Dvorac Podsreda, Galerija Božidar Jakac te ruševine Kunšperk i Svibno.

Otvorenje u dvorcu Sevnica uz glazbeni spektakl

Festival započinje 10. travnja u Dvorcu Sevnica, jednom od najšarmantnijih povijesnih lokaliteta u Posavju. Dvorac se prvi put spominje 1309. godine, a kroz stoljeća je imao važnu stratešku ulogu uz rijeku Savu.

Otvorenje donosi nastup Slovenskog orkestra flauta, uz večernji i noćni razgled dvorca. Ulaz na koncert je besplatan.

Posebno mjesto u programu zauzima Kostanjevica na Krki, najmanji grad u Sloveniji, gdje se nalazi Galerija Božidar Jakac smještena u bivšem cistercitskom samostanu iz 13. stoljeća.

U sklopu festivala 13. travnja organizira se pješačenje dijelom cistercitske kružne rute, koja traje oko tri sata i vodi kroz krajolik bogat poviješću.

Mokrice: dvorac koji se doživljava kao plemstvo

Dvorac Mokrice, čija povijest seže u 15. stoljeće, danas je luksuzni hotel okružen golf-igralištem. Posjetitelji će 14. travnja imati priliku sudjelovati u posebnom programu uz razgledavanje dvorca, doček s pjenušcem i gastronomski doživljaj.

Brežice: spoj povijesti, glazbe i muzejske baštine

Dvorac Brežice, jedan od najvažnijih povijesnih objekata regije, 16. travnja nudi besplatan ulaz, radionice i večernji koncert klasične glazbe.

U sklopu posjeta preporučuje se i obilazak Vodotornja u Brežicama, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada s panoramskim pogledom.

Rajhenburg: završetak festivala uz kazalište i povijest

Festival završava 17. travnja u dvorcu Rajhenburg, jednom od najstarijih u Sloveniji. Posjetitelje očekuje iskustveno kazalište u sklopu “Srednjovjekovne trilogije”, uz vođenu šetnju i susrete s glumcima.

Ne propustite i ostale lokacije

Uz glavne dvorce, program uključuje i:

Dvorac Svibno (12. travnja) s kulturnim programom i legendama

Kunšperk (11. travnja) s obilaskom ruševina

Dvorac Podsreda (15. travnja) s predavanjima i izložbama

Idealna prilika za izlet iz Hrvatske

Svi dvorci udaljeni su oko 70 kilometara od Zagreba, što ovu manifestaciju čini iznimno dostupnom. Organizatori naglašavaju:

“Dvorci Posavja su priča koju treba vidjeti, okusiti i čuti.”

Festival tako postaje savršena prilika za sve koji traže spoj povijesti, kulture i autentičnih doživljaja – i to na svega sat vremena vožnje od Hrvatske.