ORKANSKA BURA Udari do 140 kilometara na sat: Padala stabla, problemi u cestovnom i pomorskom prometu

Sredozemna ciklona i hladna fronta u petak su u Dalmaciji donijeli jače zahlađenje uz snijeg u Zagori te kišu i snijeg na obali i otocima. Temperatura zraka pala je za više od 10°C, pa je tijekom noći i uz obalu ponegdje bilo blizu 0°C. U Splitu je od 14 do 20 sati temperatura pala s 15 na 2°C.

Subota je u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije donijela razvedravanje, dok je južnije od Splita i dalje pretežno oblačno, mjestimice s kišom a u višim krajevima i snijegom. Udari bure na splitskom području dosezali su 99 kilometara na sat, a na krajnjem jugu (most. dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku) 140km/h.

Na širem području Splita zabilježena je materijalna šteta. U Slatinama je palo stablo na ugostiteljski objekt, u Vukovarskoj ulici u Splitu na parkirana vozila, a na Putu Firula na električne stupove.

U nastavku dana očekuje se postupno razvedravanje, do sredine dana u srednjom, a poslijepodne i na većem dijelu južne Dalmacije. Puhat će jaka i vrlo jaka, ponegdje i olujna bura. Najviša temperatura od 3 do 6°C u Zagori, te od 6 do 10°C na obali i otocima.

- Očekuju se olujni udari bure. Najjači udari vjetra 75-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozorava DHMZ putem Meteoalarma.

Ograničenja u cestovnom prometu

Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici, Gorskom kotaru, pojedinim cestama u Istri. U priobalju puše olujna, povremeno s orkanskim udarima, bura. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da na put ne kreću bez propisne zimske opreme. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Korisnike molimo za strpljenje!

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri, i obrnuto.

Za sve skupine vozila zatvoreni su:

- dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca, dok za ostala vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, obilazak je preko Knina-DC1 ili Kistanja-DC59);

- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;

dionica Stare ceste kroz Gorski kotar (DC3) Gornje Jelenje-Kikovica;

- DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

- Paški most;

- županijske ceste ŽC5217 Bruvno-Mazin i ŽC5199 u mjestu Štirovača.

Samo za osobna vozila otvorene su:

- dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice;

- Jadranska magistrala Novi Vinodolski-Senj (DC8);

- državna cesta DC27 Gračac-Donji Karin.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila) na:

- Mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku;

- DC1 Vaganac-Udbina-Gračac;

- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostrom (I. i II. skupinu vozila) na cestama:

- A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika;

- dionici Jadranske magistrale Bakar-Novi Vinodolski (DC8);

- DC99 čvor Križišće (A7)-Križišće (DC501);

- LC58107 Kraljevica (DC8)-čvor Križišće (A7).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Problemi i u pomorskom prometu

U prekidu su:

trajektne linije: Sumartin-Makarska, Split-Rogač, Split-Supetar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Split-Vis, Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska i Stinica-Mišnjak;

katamaranske linije: Korčula-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Vis-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Novalja-Rab-Rijeka, Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar, Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Cres-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka;

brodska linija: Milna-Rogač-Split, Split-Rogač-Milna, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirije plovi bez pristajanja u luku Žirije.

Brod na međunarodnoj liniji Split-Ancona iz Ancone isplovit će u 06:00 sati. Predviđeni dolazak u luku Split je 20. siječnja u 16:00 sati.