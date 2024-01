POSVE ZALADILO Snijeg pada 'kao lud' u Sinju, pogledajte kako građani guštaju

Tijekom večeri pad temperature zraka zahvatio je šire splitsko i omiško područje. U Splitu je temperatura pala na samo 3 Celzijeva stupnja.

Na Klisu je 1 Celzijev stupanj uz susnježicu u nižem dijelu Općine, a na Kliškoj tvrđavi pada snijeg. Na Mosoru se snježna granica spustila na 500 metara nadmorske visine.

Snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore, no zasada ne stvara veće probleme u prometu. Zagora je na -1 do 3 Celzijeva stupnja, a obala od 3 stupnja na splitskom području do 3 stupnja na makarskom području.

Bura puše dužinom cijele obale, a najjači udari su preko 110 km/h u podvelebitskom primorju.

Najjača bura u Dalmaciji očekuje se tijekom subote i to osobito podno Biokova gdje se očekuju udari preko 110 km/h. Oborine se pak očekuju do ponoći kada će oslabiti i prestanak tijekom subote uz dodatni pad temperature zraka.

Snijeg je u petak u popodnevnim satima zabijelio Cetinsku krajinu što je neizmjerno razveselilo njene stanovnike.

Bijeli pokrivač snijega prekrio je grad stvarajući slikovitu zimsku scenu koja oduzima dah, a nije joj odolio ni naš Roko Pavlinušić koji je sve zabilježio svojim fotoobjektivom.

Pogledajte.

