Omiljeni chef otkrio spol djeteta: "Samo neka je živo i zdravo"

Jedan od omiljenih domaćih chefova Stjepan Vukadin rado će se sjećati 2023. jer mu je donijela obilje veselja, i to ponajprije u privatnom životu. Naime, sa suprugom Katarinom očekuje druge dijete, a sve o najradosnijem događaju ispričao je samo za Story.

"Dolazak druge bebe obilježit će nam 2024. i mislim da nema ljepšeg dara. Ljetos smo doznali da je supruga trudna, i to dok sam snimao u Zagrebu. Osjećaj je prekrasan! Termin je na proljeće, što je prilično blizu", kaže 30-godišnji chef, čiji je trogodišnji sinčić Gabriel jako uzbuđen zbog dolaska sestrice.

"Gabriel je odmah prihvatio da mu stiže društvo i od početka mazi i ljubi mamin trbuh. U tome su nam puno pomogle i priče na tu temu, da ga pripremimo na to da će biti veliki braco. Nadam se da će tako i ostati i da neće biti previše ljubomoran", uz smijeh kaže Stjepan.

"Supruga je u početku bila uvjerena da je dječak, pa tako i mi svi, ali ipak nas je jako pozitivno iznenadila vijest da čekamo curicu. Mogu reći da sam oduvijek želio djevojčicu jer baš me zanima taj osjećaj, svi kažu da otac i kćer imaju tu neku posebnu vezu. Jedva čekam upoznati svoju princezu", priča ponosni tata koji se sa suprugom još nije dogovorio o imenu djevojčice. On bi jedno, ona preferira drugo pa će se dogovorit kada se malena rodi. U međuvremenu ga njegov sinčić zabavlja otkrivajući svijet oko sebe.

Sinu Gabrielu najdraže su popodnevne šetnje

"Gabriel je u odnosu na prošlu godinu mnogo zreliji, iako je još mali i zaigran. Postao je nestašniji, ali to su sada te godine. I dalje mu je kuhanje i sve što ima veze s tim na prvome mjestu. Svaka igra pretvori se u to, pa i kad mu kupite kutiju s radnim alatom, on od nje napravi štednjak. Kako kažu, jabuka ne pada daleko od stabla, ali vidjet ćemo koliko će ga to držati", kaže jedan od članova žirija ‘MasterChefa’ Nove TV. Otkrio je i kako voli najviše provoditi vrijeme sa svojim dječakom.

"Najdraže su mi naše poslijepodnevne šetnje ili kada mi se pridruži u kuhinji i bude moj pomoćnik. Kada sam navečer kući, ne preskačemo čitanje priče za laku noć i zajedničku molitvu. O čemu najviše pričamo? Vjerovali ili ne, osim priča iz vrtića, skoro uvijek nam je tema kuhanje jer je opčinjen time2, kaže Stjepan. A kako maleni doživljava tatu kada ga vidi na televiziji?

"Ove mu je godine teže pao moj dulji boravak u Zagrebu. Kada bi me vidio na ekranu, uvijek bi komentirao da je tata na poslu. No mama mu je pričala o meni pa mu je bilo lakše", objašnjava Stjepan, sretan i zbog lijepih poslovnih okolnosti unatoč turbulentnoj prošloj godini.

Poslovno zahtjevna godina

"Poslovno sam dosta rastrgan između restorana i kuhanja, snimanja i evenata, ali pokušavam sve uskladiti. Trogirski restoran Il Ponte, čiji sam chef, nedavno je proslavio dvije godine rada i mogu reći da imamo posla iznad svih očekivanja. Postigli smo to da je restoran samoodrživ, što nije lako prvih nekoliko godina koje su, naposljetku, ključne u poslovanju. Ponovno smo uvršteni u Michelinov vodič, a dobili smo i još jedno priznanje - Michelinovu zlatnu plaketu. Jedan smo od dva restorana u Hrvatskoj koji se njome mogu pohvaliti", ističe Vukadin.

Ponosan je i na, kako kaže, najuzbudljiviju sezonu ‘MasterChefa’ i najmlađeg pobjednika, 19-godišnjeg Luku Veića kojemu je bio mentor. A čemu se još veseli u 2024. godini?

"Napokon nam se ukazalo rješenje stambenog pitanja pa smo u realizaciji svoga budućeg doma nakon sedam godina podstanarstva. Jako me veseli uređenje stana. Želja je, naravno, da s porođajem sve bude u redu. Jedva čekam vidjeti svoju malu curicu! Kako se kaže - samo neka je živo i zdravo! A na poslovnom polju uvijek stremim boljem, usavršavanju i dovođenju sebe, kolega i restoran na višu razinu. Dosta je tu planova, neki će se sigurno realizirati, a neki će pričekati. Sve u svoje vrijeme, kako volim reći. Neka je nama zdravlja, sve ostalo doći će kad-tad", zaključio je za Story.