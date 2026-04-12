Ogromna izlaznost u Mađarskoj, padaju svi rekordi

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Mađarskoj iznimno je visoka, a podaci pokazuju snažan odaziv birača već u prvoj polovici dana.

Do 13 sati na birališta je izašlo 54,14 posto birača, odnosno više od 4 milijuna građana. Samo dva sata ranije, u 11 sati, izlaznost je iznosila 37,98 posto, što potvrđuje snažan rast tijekom prijepodneva.

Posebno je značajno da je izlaznost u 13 sati već sada viša nego ukupna izlaznost u 15 sati na izborima 2022. godine, kada je iznosila 52,8 posto.

Visok odaziv sugerira veliku mobilizaciju birača i dodatno pojačava neizvjesnost oko ishoda izbora, koji se smatraju jednim od najvažnijih u novijoj mađarskoj političkoj povijesti.