Odustao od odmora u Hrvatskoj, a dva su razloga za to: "Jedan su cijene"

Ljeti su neminovne i usporedbe ovdašnjih cijena s onima u konkurentskim zemljama Mediterana, nakon što je nedavno sam direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić priznao da su hoteli u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj jeftiniji do naših.

No mimo općenitih, često i nepouzdanih usporedbi cijena izvučenih s internetskih stranica i platformi za oglašavanje, uvijek je bolje čuti živu riječ onih s iskustvom ljetovanja i kod nas i vani.

Jedan od takvih je Marin Šarec, novinar iz Zagreba, koji skupa sa suprugom već pet ljeta zaredom mjesto za odmor traži izvan Hrvatske. Tunis, Portugal, Grčka, Cipar i Italija dosadašnji je itinerar njihovih ljetnih odmora, piše N1.

"Da citiram Borisa Marunu: Hrvati mi idu na jetra"

"Kada je sinu bilo 16 godina htjeli smo da još ljetuje s nama, pa da ga privučemo odlučili smo ići u Tunis. Tamo smo spoznali koliko je jeftinije ljetovati izvan Hrvatske. Nakon Tunisa sin se 'odlijepio' od nas, a žena i ja smo nastavili ljetovati vani. Zadnje tri godine birali smo mediteranske otoke pa smo ljetovali na Kreti, potom na Cipru i ove godine na Siciliji odakle smo se vratili prije nekoliko dana", kazao je za N1.

Pitali su ga zašto je 'odustao' od hrvatskog Jadrana.

"Možda bi bilo najbolje citirati stih našeg pjesnika i disidenta Borisa Marune: "Hrvati mi idu na jetra." Ali nije, naravno, samo u tome stvar. Kada je sin bio mali, prošli smo s njime cijeli Jadran, od Pelješca do Istre i sve veće otoke. Uvijek smo isključivo ljetovali u apartmanima u privatnom smještaju i nomadski išli svake godine u drugo mjesto. Prijelomno je bilo ljetovanje u Tunisu kada smo prvi puta otišli sa sinom van, a onda i sljedećeg ljeta s prijateljima u Portugal."

"Kod nas se do 17 možeš samo pržiti"

On i supruga, kaže, nisu od onih koji bi po cijeli dan ležali na plaži i kupali se. Pogotovo sada kada više nije zdravo pržiti se po cijeli dan na plaži.

"Na plažu idemo oko pet popodne i ostanemo do devet navečer. E sad, što raditi do tih pet sati popodne? U Hrvatskoj ništa. Tu se samo možeš pržiti. Pa smo odlučili birati lokacije koje su nam dostupne, a na kojima ima puno drugih sadržaja. I na Kreti i na Cipru i na Siciliji izuzetno je puno povijesnih i kulturoloških stvari koje se mogu vidjeti, a ima i puno raznih događanja. To nam se jako svidjelo i to je jedan razlog zašto smo supruga i ja počeli ljetovati vani", ističe Šarec.

Drugi razlog su, naravno, cijene.

"Shvatili smo to u Tunisu. Tamo smo bili u resortu s prijevozom avionom koji subvencionira tuniska država pa je sve bilo vrlo jeftino. Osam dana avionom all inclusive koštalo nas je 400 eura po glavi. A toliko je još i danas. No kako supruga i ja ne volimo baš to varijantu resorta, nego volimo landrati okolo, odlučili smo pronaći destinacije koje su:

a) dostupne Ryanairom vrlo brzo i vrlo jeftino i

b) da se tamo ima što raditi kad nisi na plaži.

Tražeći to, shvatili smo da ogromne apartmane od 50, 60 pa i 80 kvadrata koje kod nas ne možeš naći za manje od 150 eura, tamo nađeš u prosjeku za 80 eura po noćenju. Dakle, budemo tamo deset dana i samo na noćenju uštedimo 300-400 eura čime smo već pokrili hranu i zezanciju na toj lokaciji. A ako želimo ići po restoranima, što si tu i tamo priuštimo, također su jeftiniji nego kod nas."

Cijene prilagođene domaćima

Šarec to potkrjepljuje ovoljetnim primjerom sa Sicilije.

"Kilogram svježe bijele ribe u restoranu je koštao 50 eura, a vidim da je kod nas preko 80 eura. I još kao paradoks, istoga dana kada sam oradu od 400 grama dobio za 18 eura u superturističkom gradu Cefalùu, gospodin Butković s portala Plava kamenica htio je večerati u čuvenom ribljem restoranu u Dubrovniku, najskupljem u Hrvatskoj, gdje su mu rekli da trenutno nemaju svježe divlje ribe."

Kaže da nisu povoljnije samo cijene u restoranima, nego i u dućanima.

"Gdjegod smo proteklih godina ljetovali, cijene u dućanima bile su prilagođene lokalnom stanovništvu. Na Cipru su bile jednake kao i u Hrvatskoj, ali dotad nisam znao da je prosječna plaća na Cipru duplo veća nego u Hrvatskoj. A na Siciliji, koja je siromašni dio Italije, u dućanima smo svakoga dana za 20 eura kupili sve što je nama dvoma trebalo tog dana i za doručak i za ručak koji smo sami pripremali u apartmanu. Ali baš sve, uključujući voće, povrće i piće. Kod nas je to nemoguće. I zašto bi ljetovali u Hrvatskoj, bar još sada dok su nam noge zdrave da možemo hodati", zapitao se, piše N1.

Tisuću eura za deset dana ljetovanja

Naš sugovornik i njegova supruga protekle tri godine išli na desetodnevna ljetovanja.

"S povratnim avionskim kartama koje nas izađu oko 300 eura i oko 700 eura za smještaj, to je oko tisuću eura za deset dana. A višak potrošimo na hranu, ovisno o tome kuhamo li sami ili idemo po restoranima. Na Siciliji smo više išli u restorane jer su cijene zaista smiješno povoljne. Oko 10 navečer, kada kod nas već zatvaraju kuhinje, tamo tek počinju pravo raditi. Tako je bilo i u Grčkoj. Restorani rade do 1 u noći, ljudi se zabavljaju, jedu, piju... Imali smo smještaj u predgrađu Palerma, u mjestu Sferracavallo koje je poznato baš po restorančićima i ribarstvu. Nije dakle, samo da prodaju more i plaže po čemu, moram priznati, Hrvatska jest u samom svjetskom vrhu. No nas zanimaju i druge stvari osim te dvije", kaže.

Kava jako jeftina, pizza najviše 10 eura

U Italiji su, kaže, kava i pizza jako jeftini.

"Tamo gdje smo ljetovali pizze su od sedam do najviše 10 eura. Za nas je to nestvarno. Iako su prošlih godina cijene svugdje rasle i na Kreti je prije dvije godine bilo jako jeftino, već za sedam, osam eura mogli smo večerati vani. U Grčkoj je jedino kava jako skupa. I sladoled je jeftiniji, iako je teško usporediti cijene kod nas i u Italiji jer tamo nema sladoleda na kuglicu nego ga lopaticom natovare u kutijicu. Mislim da sam tamo za 3 eura dobio otprilike onoliko sladoleda koliko ga kod nas ima u dvije kuglice. U trgovini smo kupovali poznato talijansko pivo Moretti, tri boce za četiri eura. Na plaži sam pio veliko pivo za tri eura, a u restoranima je bilo oko četiri eura", izvijestio nas je Šarec o cijenama hrane i pića na Siciliji.

"Smještaj je svugdje bio jeftiniji"

A od siromašnije Sicilije do Grčke i Cipra koji je dvaput bogatiji, cijene u restoranima se posvuda susretao s cijenama nižima nego kod nas. No, njemu i supruzi ključna je cijena smještaja.

"Smještaj je svugdje bio jeftiniji. U Pafosu na Cipru smo, ni sam ne znam zašto, nas dvoje uzeli apartman za četiri osobe. Ogroman apartman od 80 kvadrata, 30 metara od mora, plaćali smo manje od 90 eura dnevno. A sada na Siciliji moderno uređen apartman od 50 kvadrata na izvrsnoj lokaciji - 70 eura dnevno", kaže.

Marin i supruga svoj su interes za ljetovanja fokusirali na mediteranske otoke. Već u rano proljeće, kaže nam, počnu proučavati ponude smještaja na stranicama za iznajmljivanje i ponude letova niskobudžetnih avioprijevoznika.