Od donacija za kuharicu Lionsica dvjema je nadarenim djevojkama stipendirano usavršavanje na majstorskim radionicama prestižne francuske École Ducasse u Splitu

Nadarenost, marljivost i posvećenost budućem pozivu, dovelo je mladu Osječanku Lauru Hodak Dujković na kulinarske majstorske radionice École Ducasse, francuske škole visoke gastronomije chefa Alain Ducassea u splitskoj ŠKMER Akademiji. Sudjelovanje na zahtjevnoj hands on edukaciji, jedinom gostovanju u regiji ove škole tog velikog francuskog chefa s preko 20 Michelinovih zvjezdica, omogućila joj je stipendija koju se joj priskrbile devet humanitarki iz povjerenstva “New voices”, 26. Distrikta Lions kluba, predvođene Splićankom Tatjanom Vukman.

Žene iz Lionsovog kluba odabrale su je za stipendiranje nakon što je pobijedila u kategoriji kulinarstva na državnom WorldSkills prvenstvu, najznačajnijem natjecanju strukovnih škola u Hrvatskoj. Osim nje, i Sara Malek iz Strukovne škole Virovitica, prvakinja Hrvatske u kategoriji “slastičarstvo” WorldSkillsa, zahvaljujući New voicesu stiže 5. prosinca u Split na slastičarski master class École Ducasse, a riječ je o specijalu pod nazivom "Chocolate and confectionery" gdje će se učiti tehnikama i konceptima visokog slastičarstva temeljenog na čokoladi.

"New voices, povjerenstvo pri Savezu Udruga Lions klubova Hrvatske, zalaže se za prava i bolje mogućnosti podzastupljenih skupina društva, kao što su žene, mladi, nacionalne manjine. Stoga smo nas 9 žena, koje nisu profesionalno povezane s kuharstvom, ali vole svoju zemlju, običaje i kuhanje, pokrenulo humanitarni projekt "KUHAMO I SLUŽIMO iz Hrvatske s ljubavlju". U okviru projekta izdali smo kuharicu istog naziva s obiljem recepata; osobnih, lokalnih, s ljubavlju prenošenih od naših baka i prabaka, a sama kuharica je osmišljena kako bi na informativan, inovativan i šarmantan način predstavila Hrvatsku Lions zajednici cijelog svijeta. Od dosadašnjih donacija za kuharicu stvorila se mogućnosti uručiti stipendije za ove dvije nadarene djevojke. Radi se o učenicama koje su prošle selekciju WorldSkills Croatia 2023, nacionalnog natjecanja organiziranog od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, za koje smo prikupile svakoj po 2.500 eura kako bi im osigurali smještaj, putovanje, prehranu i obrazovanje u području kuharstva kod najboljih kuhara Hrvatske i europski poznate École Ducasse. Kuharica ima još, pa se nadamo kako će biti i donacija kako bi pomogli usavršavanju i drugih nadarenih učenika u nastavku projekta" – istaknula je Tatjana Vukman ispred Lionsovog New voices povjerenstva.

Iako se radi o programima za profesionalce, francuski chef Julian Mercier, executive chef École Ducasse, posebno se pobrinuo da tehnike, metode i recepte visoke svjetske gastronomije približi Lauri Hodak Dujković. Tako će i biti na slastičarskim majstorskim radionicama École Ducassea gdje će se voditelj edukacije, pastry chef Valentin Sanchez, pobrinuti da Sara Malek temeljito upozna svijet visokog slastičarstva u društvu profesionalnih slastičara koji su se prijavili na ovu hands on edukaciju u ŠKMER Akademiji.

"Iznimno mi je bilo drago sudjelovati na ovakvoj edukaciji, chef Mercier je bio vrlo ljubazan i sve nejasnoće koje sam imala rado mi je objasnio do najsitnijih detalja. Imala sam priliku naučiti puno toga o internacionalnoj kuhinji, a ovdje se radilo o složenim jelovnicima Ducasse restorana SAD-a, Azije, istočnog i zapadnog Mediterana. Isprva nisam puno znala o njegovoj školi visoke gastronomije, no svaka riječ koju sam tamo čula bila jako zanimljiva, a sam imala sam i sreću što sam upala u ekipu polaznika koji su svi iskusni chefovi, te sam i od njih mnoštvo toga mogla naučiti i vidjeti. Oni su već dugi niz godina u tome poslu, a ja sam tek na "startu" - kazala je Laura koja je upravo na edukaciji u Splitu proslavila 18. rođendan.

Ljubav prema kuhanju Laura je naslijedila od bake i mame kojima je od malena pomagala u pripremi obroka, a uz to s bakom je obožavala gledati kulinarske emisije. No, ključna osoba da je krenula ozbiljno u kuharstvo i na natjecanja, njezin je razrednik i mentor Ivan Kelava iz Ugostiteljsko - turističke škole Osijek.

"Kao mala uvijek sam maštala o tome kako ćemo se jednoga dana baka i ja prijaviti u kulinarsku emisiju i pokazati svoje dotadašnje "znanje" i "vještine". Ljubav prema kuhanju i dan danas traje, a za prijavu u kulinarsku emisiju ima vremena, pa to prepuštam budućnosti. Kuhanje je moja ljubav od prvoga dana, no kad sam upisala smjer kuhar nisam bila oduševljena. Mnogi su mi govorili da je prenaporan posao, dugo se stoji na nogama i tako su meni "pale" sve zvijezde u glavi, a da nije bilo moga razrednika Kelave, mislim da bih se prebacila u drugu školu. Uz njegovu pomoć krenula sam na razna natjecanja i stigla do pobjede na WorldSkillsu. Sada sam presretna što sam ostala u ovome zanimanju i što ću raditi cijeli život posao koji stvarno volim. Htjela bih se zahvaliti članicama kluba Lions što su mi omogućile nastavak školovanja na najboljoj kuharskoj akademiji u Splitu. Ovo mi je bio najbolji poklon za veliki 18. rođendan koji sam proslavila na radionicama. Nadam se da će New voices moći pomagati i drugim mladim kuharima i slastičarima poput nas dvije" navela je Laura.

Dodajmo, École Ducasse nedavno je proglašena je za najbolju kulinarsku školu na svijetu na World Culinary Awards u Dubaiju, a godinama njihovi chef edukatori gostuju s majstorskim radionicama u Kuharskoj Akademiji Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija, međunarodnoj udruzi sa sjedištem u Splitu. École Ducasse je krovni edukatorski projekt francuskog velikana kuhinje Alain Ducassea, koji je prvi chef na svijetu čiji je restoran uopće osvojio 3 Michelinove zvjezdice. Danas pod njegovim imenom djeluju 34 restorana u 7 država i na tri kontinenta, imaju mnoštvo nagrada i priznanja, a kroz tri njegove škole njegovi najbolji chefovi educiraju profesionalce i buduće kuhare po kuharskim i poslovnim konceptima tog gurua gastronomije koji objedinjuju tradiciju, lokalno i moderno.