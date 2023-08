NOVE MJERE Još jedna novost koja se neće svidjeti pušačima

Britanska vlada razmatra umetanje poruka u kutije cigareta kojima bi poticali pušače da prestanu pušiti, prenosi N1.

Umeci bi sadržavali informacije o zdravstvenim i financijskim koristima prestanka pušenja te bi istaknuli dostupnu podršku, priopćilo je britansko ministarstvo zdravstva. Slični umeci već se koriste u drugim zemljama, uključujući Kanadu i Izrael, podsjeća BBC.

Oko 76.000 ljudi u Velikoj Britaniji umire svake godine zbog pušenja.

Broj pušača u Velikoj Britaniji najniži je dosad, no prema anketi provedenoj za Ured za nacionalnu statistiku 2021. godine, oko šest milijuna ljudi, ili 13 posto populacije, i dalje puši. Vlada se obvezala da će do 2030. godine okončati pušenje u Engleskoj, što znači smanjenje stope pušenja na pet posto ili manje populacije. Stručnjaci su ranije ove godine predviđali da taj cilj neće biti ostvaren bez dodatnih mjera.

Upozorenja su već više od 50 godina ispisana na vanjskim stranama kutija. Ministarstvo zdravstva navodi da bi umeci unutar kutija cigareta mogli uključivati informacije o novcu koji bi se mogao uštedjeti prestankom pušenja, kao i potencijalnim poboljšanjima zdravlja.

Navodi se da je evaluacija utjecaja u Kanadi pokazala da su pušači izloženi umecima značajno skloniji pokušaju prestanka pušenja.

Deborah Arnott, izvršna direktorica organizacije Action on Smoking and Health, izjavila je: 'Prosječnom pušaču treba otprilike 30 pokušaja da uspije prestati pušiti, pa ih poticanje da nastave pokušavati ima veliku važnost. Umeci unutar kutija čine to podržavajući ozbiljne poruke o smrti i bolesti izvana s najboljim savjetima o tome kako prestati iznutra.'

Ministar zdravstva Steve Barclay izjavio je: 'Pušenje stavlja ogroman teret na Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), ekonomiju i pojedince. Djelovanjem kako bismo smanjili stope pušenja i ostvarili našu ambiciju da do 2030. postanemo slobodni od pušenja, smanjit ćemo pritisak na NHS i pomoći ljudima da žive zdravije živote.'

Ovo dolazi u trenutku kada Ministarstvo zdravstva objavljuje početno izvješće o svojoj Strategiji za glavne bolesti, koja ima za cilj poboljšati liječenje i prevenciju šest skupina stanja za koje se tvrdi da čine 60 posto svih bolesti i prerane smrti u Engleskoj. Među tim stanjima su rak, kardiovaskularne i kronične bolesti dišnih organa – sve povezane s pušenjem. Također su ciljana demencija, mentalno zdravlje i poremećaji mišićno-koštanog sustava.