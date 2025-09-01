Noćas se diže jugo, evo kada stižu grmljavinski pljuskovi. Nakon ciklone vrijeme će mnogima biti po guštu

Mnogi su ga jedva dočekali - prvi dan klimatološke jeseni. Naravno, na onu kalendarsku pričekat ćemo još tri tjedna, no da se trenutak "izjednačenja" svijetlog i tamnog dijela dana bliži mogli smo osjetiti danas u ranim jutarnjim satima. U izraženijim kotlinama Dalmatinske zagore temperature su bile jednoznamenkaste, a na Sinjalu na Dinari bilo je prohladnih 7 stupnjeva Celzijusovih. Čak su i uz obalu i na otocima temperatura pale ispod 20 stupnjeva.

Danju je bilo sunčano i vrlo toplo, ali bez vrućina. Vrijeme kakvo bi vjerojatno mnogi "potpisali" u rujnu.

Dok je područje Hrvatske u večernji satima vedro, satelitska snimka naoblake otkriva da je sjever Italije već zahvatila nova ciklona.

Ona će sljedeća 24 sata donijeti promjenu vremena i našem području, no ona će biti znatno slabije izražena nego prošla i neće donijeti gotovo nikakav pad temperature zraka. Također će biti vrlo prolazne naravi.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za utorak izdao narančasti stupanj upozorenja za sjeverni Jadran zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena. Za more i obalu Dalmacije vrijedi žuti stupanj zbog vjetra, a za Dalmatinsku zagori nema upozorenja.

Veći dio utorka bit će suh i djelomično sunčan. U drugom dijelu dana, a osobito kasno navečer, očekuje se više oblaka, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije nevere. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana imati vrlo jake udare. Kasno navečer na moru sjevernog Jadrana vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak. Od jutra će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature bit će između 25 i 30 °C.

Srijeda će donijeti promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Veći dio dana bit će suh, iako će još u početku u Dalmaciji mjestimice biti pljuskova i grmljavine, a popodne uglavnom u Dalmatinskoj zagori, u obliku lokalnih grmljavinskih pljuskova. Danju će puhati vjetar zapadnih smjerova. Bit će neznatno svježije u odnosu na utorak.

