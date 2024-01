Noć muzeja 2024. s djecom u Splitu i okolici

ASTRONOMSKO PROMATRANJE NEBA (od 19.30 do 20.15 sati i od 23.45 do 1 sat) Ako vremenski uvjeti to dopuste, s terase zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor bit će provedeno astronomsko promatranje noćnog neba uz korištenje teleskopâ. Promatranje će voditi astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez, uz asistenciju članova Udruge. U sklopu programa održavaju se scenski i glazbeni nastupi učenika iz splitskih osnovnih škola, a detaljne informacije možete vidjeti ovdje.