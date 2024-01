ŠTO SE PRIPREMA U SPLITU ZA NOĆ MUZEJA? Doznajte što sve možete pogledati

Hrvatsko muzejsko društvo organizira devetnaesti put manifestaciju Noć muzeja, koja će se održati u petak 26. siječnja 2024. godine, u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama.

Devetnaesta Noć muzeja koncipirana je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici i posebno u tom kontekstu razvoj Nove publike, novih programa i razvoj muzeja, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje muzejskih i drugih institucija s organizacijama civilnog društva, razmjenu znanja i općenito razvijanje partnerstva.

Arheološki muzej

Arheološki muzej u Splitu poziva svih na nezaboravnu večer. Možete istražiti bogatu arheološku povijest i kulturnu baštinu kroz besplatna stručna vodstva ali i zanimljivi multimedijalni program.

Za najmlađe posjetitelje organizira se posebno vodstvo "Priče iz Muzeja: Noćno izdanje" uz pratnju roditelja/skrbnika. Mladi istraživači, u dobi od 7-14 godina, upoznat će antičku Salonu kroz spomenike i svakodnevicu, istražujući vrijedne artefakte.

Još jedna posebnost događaja je i suradnja muzeja s Turističko-ugostiteljskom školom iz Splita čiji će učenici na otvaranju manifestacije nuditi posjetiteljima fritule i čaj.

Muzej brodogradilišta

Osim arhivske građe, fotografija i manjih predmeta vezanih uz tisućljetnu povijest brodogradnje u Splitu i okolici (tesarski alat, natpisi s brodova, instrumenti za plovidbu, brodske zastave i sl.), među izlošcima ističe se više od 70 modela brodova izgrađenih u brodogradilištu, od njegovog osnutka do danas i predstavljaju jednu od najvećih kolekcija modela brodova na Jadranu.

Državni arhiv

Izložba "Velo misto, a mali svit" koja je održana u DAST-u 10.10. - 22.12.2023. u sklopu Noći muzeja bit će zbog velike zainteresiranosti javnosti ponovno otvorena.

Izložba donosi sačuvane stvari sa snimanja serije "Velo misto". U sklopu izložbe se može vidjeti: Bajamontijevu fontanu, originalne skice scenografije serije scenografa Dušana Jeričevića, originalni crtež s uvodne špice serije našeg poznatog slikara Ljube Ivančića, osobne stvari Miljenka Smoje (fotografije, dokumenti, karikature, pisaće mašine, kapa, očale...), najstarije sačuvane stvari vezane uz NK "Hajduk" koje se čuvaju u Kući slave splitskog športa, dijelovi stare splitske nošnje, 3 videa - intervju s glumcima: Aljoša Vučkovič, Duško Valentić i Helena Papić.

Etnografski muzej

Uz mogući pregled stalnog postava Efnografskog muzeja te zajedničke izložbe s Pomorskim muzejom pod nazivom "Tuć' more", Etnografski muzej u 18:30 planira koncert "Mandolina moderna" u izvedbi gradskog mandolinskog orkestra Sactus Domnio.

Nakon koncerta slijedi razgovor s pomorkinjom Anom Grabovac "Niko ne bi tuka mora kad ne bi virova sutrašnju bonacu". Provevši preko tri desetljeća u plovidbi kao pratnja suprugu Jakovu, gospođa Grabovac se s brodskim samoćama nosila pišući. Po završetku plovidbenog staža, njezini su zapisi ukoričeni u dvije knjige nazvane Brodski dnevnici.

Večer će uokviriti projekcija dokumentarnog filma „Modri kavez“ redateljice Brune Bajić koji prezentira dvanaest priča koje otvoreno progovaraju o tajnama, prednostima i manama pomorskog poziva. Film otkriva snove, strahove i nade pomoraca, prikazujući ih iz sasvim nove perspektive.

Galerija umjetnina

Uz postav zbirke posjetitelji besplatno mogu posjetiti izložbe Petar Jakelić: Retrospektiva i Saeri Kiritani: Zlatni snovi te po promotivnim cijenama u muzejskom dućanu kupiti izdanja Galerije umjetnina.

Retrospektivna izložba Petra Jakelića je dosad najopsežnije predstavljanje ovog uglednog umjetnika i profesora emeritusa Sveučilišta u Splitu. Na jednom mjestu posjetitelji mogu vidjeti odabrane, uglavnom ponajbolje Jakelićeve radove, njih oko dvjesto i dvadeset iz različitih perioda života i djelovanja, sve od 1953. godine do danas.

Japanska umjetnica sa splitskom adresom Saeri Kiritani će nas kroz razgovor s Jasminkom Babić, ravnateljicom Galerije umjetnina, upoznati s procesom nastanka svoje izložbe Zlatni snovi . Umjetnica se predstavlja multimedijskom instalacijom realiziranom kroz video radove i fotografsku dokumentaciju performansa izvedenih na prepoznatljivim splitskim lokacijama - Bačvicama i Zlatnim vratima.

Večer zaokružuje otvorenje izložbe studentskih umjetničkih intervencija u postavu zbirke Galerije umjetnina koje su rezultat suradničkog projekta Rastavi, sastavi, nastavi kojeg Galerije umjetnina realizira s Odsjekom za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Gradska knjižnica Marka Marulića, središnjica

Iz gradske knjižnice pozivaju sve ljubitelje sporta (i one koji to tek postaju) na otvorenje izložbe „Evo me – 50 godina maskote splitskog sporta”. Uz početak u 19 sati, izložbu taj dan možete istraživati do 23 sata. A u 20 sati najavljuju ekskluzivno iznenađenje koje će vas oduševiti!

Pomorski muzej

U Noći muzeja posjetitelji će moči razgledati postav vojnog i trgovačkog pomorstva, te je ovo ujedno i zadnja prigoda za razgledati gostujuću izložbu Muzeja Grada Umaga "Mreže i udice".

Program će obogatiti glazbeni nastupi učenika osnovne glazbene škole "Lovro pl. Matačić" iz Omiša u 19 sati te gudačkog kvarteta "Bozzotti" s početkom u 21 sat. U 18:30 sati biti će predstavljena donacija maketa brodova Dalmatinskog kolekcionarskog društva "Diokles".

Uoči otvorenja vrata za posjetitelje od 17 do 18 sati biti će organizirana radionica za najmlađe "Istraži muzej!" za koju je potreban prethodni upis. Muzejska VR dvorana primati će posjetitelje svakih pola sata počevši od 18h, uz prethodni upis.

Muzej grada Splita

U Noći muzeja od 18 do 24 sata u Galeriji Emanuel Vidović uz druženje s autorom možete pogledati izložbu slika Hrvoja Marka Peruzovića "Lingua Franca". Uz posjet Podrumima Dioklecijanove palače možete se priključiti prezentaciji publikacije za djecu i mlade "DIOKLECIJAN - ratnik, vizionar, car" te pogledati izložbu "Jerko Marasović – renesansni čovjek dvadesetog stoljeća (1923.-2023.)". Bit će organizirana i besplatna stručna vođenja za građane.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Od 12 do 15 sati organiziran je posjet crkvici sv. Jere i pustinjačkom stanu na Marjanu uz stručno vodstvo. Prijevoz je organiziran e-minibusom s polaskom ispred sjevernih vrata Muzeja, a zbog kapaciteta minibusa potrebna je prethodna najava na email edukator@marjan-parksuma.hr.

U Noći muzeja posjetitelji će imati priliku razgledati izložbe: "Bellatores Chroatorum", "Knez iz Bojne", "Numizmatička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika" i "Crkvine - Cista Velika i izložba fotografija Zorana Alajbega „Crljivica", i "Ranoromanički natpisi grada Splita" u lapidariju Muzeja.

Iz programa 7. MFAFa bit će prikazana 2 filma: Mehanizam s Antikitere (30') i 1001 lica Palmire (52'), a u glazbenom dijelu večeri nastupit će kvartet saksofona ENDeM.

Galerija Meštrović

Kako velika retrospektivna izložba u Galeriji Klovićevi dvori uvijek traje, a ujedno izlaže veliki broj djela iz stalnog postava Galerije Meštrović, iz Galerije su u središnjim dvoranama u prizemlju i na katu priredili multimedijalnu instalaciju Ivana Marušića Klifa. Njome prikazuju Meštrovićeve (nedostajuće) radove, ali i lik samog umjetnika − pri radu, na odmoru, s obitelji…

Na katu Galerije Meštrović uprizorit će dramsku pričaonicu 'Priče iz šešira', koja se temelji na Meštrovićevu periodu života provedena u Splitu, dok će u prizemlju biti postavljena „kreativna stanica“ za samostalni rad i igru s raznovrsnim materijalima.

Prirodoslovni muzej

Organizirano je otvorenje preuređenog prostora u kojem je smještena Malakološka zbirka obitelji Bakotić uz stručno vođenje kroz postav malakološke zbirke i razgledavanje postava. Također je organizirano stručno vođenje i razgledavanje izložbe "Vodozemci i gmazovi dalmatinskog krša" te izložbe "Postani čuvar Jadranskog mora".

U 19 sati organizirana je i projekcija filma "Povijest muzeja" povodom obilježavanja 100 obljetnice Prirodoslovnog muzeja u Splitu u ovoj godini.

Posebna aktivnost jest druženje djece s kukcima, koje se sastoji od prikazivanja živih kukaca i edukacija o njima i njihovoj ulozi u prirodi.

Riznica splitske katedrale

Posjetitelji će moći pogledati stalni postav Riznice splitske katedrale, posjetiti krstionicu sv. Ivana Krstitelja, nekoć antički hram iz vremena cara Dioklecijana. Također, imat će jedinstvenu priliku popeti se na zvonik sv. Dujma u noćnim satima.

Zvjezdano selo Mosor

Program koji udruga "Zvjezdano selo Mosor - znanost, kultura, umjetnost" priprema za manifestaciju Noć muzeja 2024., bit će kao i ranijih godina proveden u velikoj dvorani zvjezdarnice u Gornjem Sitnom. Sastojat će se od kolaža glazbenih i scenskih izvedbi, kako za one najmlađe, tako i za odrasle. Pored toga, na prigodan način će biti ostvarena veza i s glavnom temom Noći muzeja, a bit će upriličeno i tradicionalno znanstveno-popularno predavanje. Ako vremenski uvjeti to dopuste, program će se sastojati i od astronomskih promatranja noćnog neba s terase zvjezdarnice.

Izvan Splita

Središnje događanje u Noći muzeja u Muzeju grada Trogira je predstavljanje slikovnice "Lola kola" - divne, tople i istinite priče o Loli i njenim ljudima - u okviru koje ćete saznati i što je to EMMETT tehnika za životinje, a potom i na koje načine možete pomoći životinjama u nevolji... Tijekom Noći muzeja prikupljat će se donacije za rad udruge Animal Aid Dalmatia, a dobrodošli su svi ljubimci!

U Muzeju triljskog kraja najmlađoj će publici biti ponuđena radionica "Video Lab" za izradu kratkih promotivnih filmova pomoću AI tehnologije, a odraslima sadržaj vezan uz prirodnu baštinu i avanturizam. Održat će se projekcija filma "Everest 2009" u prisustvu osvajačice Mount Everesta, alpinistice Milene Šijan koja će po završetku projekcije biti otvorena za pitanja i diskusiju.

Povijesni muzej Poljica u Gatima pokušali su i ove godine na jednu večer udahnuti još više života i učiniti ga rasadnikom nematerijalne kulturne baštine Poljica. U vremenu od 18:30 do 22:00 na programu je predstavljanje knjige i razgledavanje muzeja. Poslije predstavljanja same knjige bit će degustacija poljičkih specijaliteta.

Otkrijte i tajne antičke Salone uz posebna vodstva te ne propustite predstavljanje inovativne muzejske publikacije AMS 2024 povodom posebne obljetnice: 90 godina od smrti don Frane Bulića. Za posjetitelje je osiguran i prijevoz iz Splita i to u dva termina: 17:00 h - polazak iz Splita ispred Arheološkog muzeja u Splitu (Zrinsko-Frankopanska 25) te u 19:00 h - polazak iz Splita ispred Muzeja (Zrinsko-Frankopanska 25).

Na tvrđavi Klis razgledajte izložbe i stalni postav, a organiziran je i noćni obilazak tvrđave uz stručno vodstvo Kliških uskoka.