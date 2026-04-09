Njemački premijer iznenadio: "Spremni smo vojno osigurati Hormuški tjesnac, obećali smo Trumpu"

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je Njemačka spremna sudjelovati u vojnom osiguranju Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, što su prenijeli vodeći njemački mediji.

Prema pisanju njemačkih izvora, Merz je pritom naglasio da je takvu spremnost već prenio i američkom predsjedniku Donald Trumpu, ističući važnost stabilnosti u regiji Perzijskog zaljeva.

Fokus na diplomaciji, ali bez isključivanja sile

Unatoč vojnoj poruci, kancelar je jasno naglasio da Njemačka i dalje daje prioritet diplomatskom rješenju.

“Naš cilj je dati vlastiti doprinos uspjehu predstojećih pregovora”, rekao je Merz, referirajući se na planirane razgovore između SAD-a i Irana.

Njemačka će, kako je istaknuo, nastaviti izravne kontakte s Teheranom te podržati diplomatske inicijative “gdje god je to moguće”.

Razgovori između Washingtona i Teherana trebali bi započeti u Pakistanu, a domaćin susreta je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, s kojim je Merz najavio dodatne konzultacije. Njemački mediji naglašavaju da Berlin vidi ove pregovore kao ključnu priliku za smirivanje napetosti koje izravno utječu na globalno tržište energenata.

Hormuški tjesnac kao strateška točka

Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih pomorskih arterija svijeta, kroz koju prolazi značajan dio globalne trgovine naftom.

Svaka destabilizacija tog područja može imati izravan utjecaj na cijene goriva i energetsku sigurnost Europe, zbog čega se u Berlinu sve ozbiljnije razmatraju i sigurnosne opcije.

Poruka saveznicima i tržištima

Merzova izjava, kako ističu njemački mediji, ima dvostruku poruku – saveznicima pokazuje spremnost Njemačke da preuzme aktivniju ulogu u sigurnosnim pitanjima, dok tržištima šalje signal da Europa prati situaciju i spremna je reagirati.

Istodobno, naglasak na diplomaciji pokazuje da Berlin želi izbjeći daljnju eskalaciju i očuvati stabilnost u regiji koja je ključna za globalnu ekonomiju.