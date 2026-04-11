Nitko nije znao što se sprema na Hvaru! Vuco izveo savršenu tajnu prosidbu, a Meriam ostala u šoku: "Uvjerio sam je da ne razmišlja o tome, a onda…"

Nakon što su društvene mreže preplavile čestitke i emotivne reakcije na mnoštvo vijesti o zarukama, Vilibald Vuco i njegova partnerica Meriam Ben Miloud ponovno su se našli u središtu pažnje javnosti. Romantična prosidba na Hvaru, u mjestu Velo Grablje, dogodila se u krugu najbližih i bila je ispunjena emocijama, a Meriam je tada putem Instagrama poručila kako je to bilo "najlakše 'da' koje je ikad izgovorila".

Upravo za naš portal, prvi put nakon zaruka, par je otvoreno progovorio o svojoj ljubavnoj priči, prosidbi i planovima za budućnost.

Iako se u medijima često spominjalo kako je njihova ljubavna priča započela upravo na Hvaru, stvarnost je ipak nešto drugačija. Kako nam Vilibald priča upoznali su se u Zagrebu, na dočeku Nove 2024. godine, nakon čega se njihov odnos postupno razvijao. Danas su zajedno već više od dvije godine, a njihova veza dodatno se učvrstila nakon što se Meriam, koja je odrasla u Njemačkoj, zbog ljubavi preselila u Zagreb.

Meriam, koja ima hrvatsko-tuniske korijene i snažnu povezanost s Hvarom zahvaljujući obiteljskim korijenima. Stoga, moramo priznati da ne čudi da je upravo je taj otok odabrala za važne životne trenutke, što je u konačnici i dovelo do jedne od najemotivnijih prosidbi domaće scene posljednjih dana.

Kako je izgledao trenutak prosidbe? Je li sve prošlo po planu ili je bilo spontanih, neplaniranih detalja?

- Ono što možda mnogi ne znaju je da se ona nije krstila kao mala, pa je kasnije odlučila primiti sva tri sakramenta krštenje, pričest i krizmu. Odabrala je to napraviti u Velom Grablju jer joj je mama od tamo i to joj je jako posebno mjesto. Upravo zato sam odlučio da će prosidba biti na Hvaru.

Prvotno sam planirao zaprositi je na Fortici, na tvrđavi, dan ranije, ali me njezina kuma razuvjerila i predložila da to napravim nakon spomenutih obreda. Na kraju sam je poslušao i to se pokazalo kao pun pogodak. Ovim putem zahvaljujem kumi.

Nakon obreda, kad smo izašli iz crkve, zaprosio sam je. Nije to očekivala i sve je prošlo točno onako kako sam zamislio. Zapravo, ispalo je i bolje nego što sam planirao - govori nam Vilibald.

'Od samog početka oboje smo ušli u odnos ozbiljno i znali smo da želimo obitelj'

Naši sugovornici otkivaju da su od samog početka u vezu su ušli ozbiljno, svjesni da oboje žele obitelj i dugoročan odnos. S razvojem veze sve su češće razgovarali o braku.

S vremenom su, kažu, shvatili da su jedno za drugo i da je njihov odnos prirodno vodio upravo prema tom koraku.

Kako su nam iskreno priznali Vilibald i Meriam, njihova veza, kao i svaka prava, nije bila lišena sumnji. Nisu to bile velike, presudne dileme, već prolazni trenutci nesigurnosti koji su dolazili uz sve ono što čini jedan odnos od svađa do onih najljepših, ispunjenih trenutaka.

Upravo kroz takve faze, pričaju nam, učili su jedno o drugome i iz dana u dan gradili dublje razumijevanje. Vilibald priznaje da je na početku imao osjećaj kako sve mora biti ili savršeno ili nema smisla, no Meriam mu je s vremenom pokazala da ljubav nije crno-bijela, već proces u kojem se zajedno raste.

Poseban izazov bio je i prijelaz iz veze na daljinu u zajednički život.

Koja je bila najveća prepreka koju ste kao par morali prebroditi do sada?

- Definitivno trenutak kad smo počeli živjeti zajedno. To je bilo nakon otprilike godinu dana veze i tada se sve promijeni, svatko ima svoje navike, rutine i način života. Trebalo je vremena da se uskladimo i prilagodimo jedno drugome.

To je bio najveći izazov, ali uspjeli smo ga prebroditi i danas smo tu gdje jesmo, idemo zajedno naprijed - s osmijehom će Vilibald.

Zanimalo nas je koliko im je pažnja javnosti/medija promijenila odnos, je li to ikad bio pritisak?

- Pa, mediji i javnost zapravo nisu ništa posebno promijenili u našem odnosu, niti smo to ikad doživjeli kao pritisak. Ja sam na to već naviknuo, to mi je dio života, pa mi nije ništa novo. Meriam je u početku možda imala malo čudan osjećaj zbog svega toga, ali se i ona s vremenom naviknula. Čak i sada, nakon zaruka i svega što se objavljuje, nama to ne predstavlja nikakav pritisak - dodaje Vilibald.

Podsjetimo, Vilibald je javnosti poznat kao sin pjevača Siniša Vuco, no kroz godine gradi vlastiti profesionalni put izvan obiteljskog glazbenog nasljeđa. Profesionalnu nogometnu karijeru završio je zbog ozljede i okušao se u glazbi, a danas je primarno fokusiran na posao u nekretninama, gdje se, kako kaže, najviše pronašao zbog dinamičnosti i rada s ljudima. Također, aktivan je i na glazbenoj sceni kao izvođač na zabavama i događanjima.

Tko je tvrdoglaviji - Meriam ili Vilibald?

- Na početku je to bio on. Ali, mislim da se to promijenilo i da sam sad više ja. Shvatio je kad mora popustit i da se ne isplati 'boriti s vjetrenjačama' - kazuje nam Meriam.

Meriam nam priznaje je oduvijek maštala o životu u Hrvatskoj, s obzirom na to da njezini majčini korijeni vuku s Hvara, no nikada nije mislila da će njezin put završiti upravo u Zagrebu. Ipak, danas kaže kako nikada nije požalila zbog tog koraka. U nijednom trenutku, ističe, nije imala želju vratiti se na staro.

Iako joj obitelj, koja i dalje živi u Njemačkoj, često nedostaje, zadovoljna je životom koji je izgradila ovdje i odlukom koju je donijela.

Meriam, kako si se nosila s tim da si odjednom u fokusu javnosti zbog veze?

- Iskreno, bilo mi je baš šokantno što smo odjednom završili u javnosti. Na početku mi je sve to bilo čudno, ali me najviše iznenadila reakcija ljudi na društvenim mrežama, kako su reagirali i što su sve pisali. To mi je u jednom trenutku bilo baš teško za vidjeti. Ipak, u medijima se pisalo da sam iz Tunisa, nitko nije znao da sam Hrvatica.

S vremenom su se počeli nizati i lijepi komentari i podrška. Na početku je bilo svega i pozitivnih i negativnih reakcija, pa i nekih baš ružnih komentara, ali to je s vremenom splasnulo - priča na,.

Danas ističe da joj to više ne predstavlja stres te da je u svakodnevnom životu ljudi ne doživljavaju na način koji bi joj stvarao pritisak.

Je li Meriam naslutila da će na Hvaru izreći sudbonosno 'da'?

- Moram priznati da je možda malo očekivala da bi se to moglo dogoditi u tom periodu, ali prije njezinog krštenja smo zapravo pričali o tome i ja sam je uvjerio da uopće ne razmišljam o tome zbog posla i svega te da će to doći nekom drugom prilikom. Bila je malo tužna, ali je prihvatila i pomirila se s tim da se neće dogoditi tada, i zato mi je još draže jer na kraju to nije očekivala – govori nam Vilibald, Meriam dodaje;

- Pričala sam baš s dosta prijateljica o tome i mislila sam da bi to bilo najlakše, jer smo već ranije pričali o braku i znala sam da će se to jednog dana dogoditi, samo nisam znala kada. Uostalom, tada sam znala da ću imati bijelu haljinu. Dva-tri dana prije nego što se sve dogodilo ponovno smo pričali o tome i čak me on uvjerio da se to tada sigurno neće dogoditi – dodaje Meriam.

Zajedno se slažu da je sve na kraju ispalo još emotivnije i ljepše jer to doista nije očekivala.

I za kraj, pitanje koje mnoge zanima…

Možemo li uskoro očekivati vjenčanje ili zasad nema žurbe i tko je nestrpljiviji oko toga?

Što se tiče vjenčanja, zasad još nemaju točan datum, ali na tome rade i sigurno je da neće dugo čekati.

Video zaruka pogledajte OVDJE.