Ništa od brzog povratka topline: U subotu moguć mraz u kotlinama, u nedjelju kiša, a na Dinari i Biokovu moguć snijeg

Posljednjih dana u cijeloj zemlji je osjetno zahladilo. Kasnoljetni ugođaj gotovo pa doslovno smo zamijenili ranozimskim u jednoj noći, barem kada je u pitanju Dalmacija. Da se ne radi o bilo kakvom zahlađenju, pisali smo jučer.

Naime, prema službenim podacima DHMZ-a, najviša dnevna temperatura zraka na postaji Split Marjan jučer je iznosila 14,8°C. To je rekordno niska maksimalna dnevna temperatura koja je značajno niža od do sada rekordne.

Dosadašnji rekordno niski dnevni "maksimum" izmjeren je 2. listopada 1974. kada je termometar pokazao 16,7°C. To znači da je današnji dan, barem po pitanju najviše dnevne temperature, čak 1,9°C hladniji od dosadašnjeg rekorda. Nije isključeno da su dnevni rekordi zabilježeni i drugdje, samo podatke za ostale gradove zasad nemamo.

Dan je obilježila jaka bura koja je na velikom dijelu obale imala olujne, a podno Velebita i Biokova i orkanske udare. U Splitu su jučer prvi put nakon proljeća izmjereni udari bura od 100 km/h, a u Podbiokovlju i jači udari.

Do kraja tjedna pratit će nas hladnoća. Danas i sutra bit će pretežno sunčano, a novi oblaci i kiša neće nas zaobići u nedjelju kada će u planinama ponovno biti snijega.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena do jaka tramontana i bura, ali će vjetar općenito biti znatno slabiji u odnosu na četvrtak. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4 do 9°C u Dalmatinskoj Zagori, od 9 do 14°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 11 do 16°C.

Sunčano će biti u subotu. Vjetar će dodatno oslabiti pa će ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju slab vjetar s mora. Jutro vrlo hladno. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 7°C u Dalmatinskoj Zagori, od 7 do 12°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 19°C.

U nedjelju se očekuje prolazak plitke ciklone preko Jadrana. Zbog toga će biti umjereno do znatno oblačno. Naoblačenje s kišom prvo će zahvatiti sjeverni Jadran, potom Dalmaciju. Mjestimice će biti pljuskova i grmljavine kada lokalno može pasti preko 30 litara kiše po kvadratnom metru u kratko vrijeme, a moguća je i tuča. Moguć je snijeg iznad 1500 metara. U Dalmaciji će prvo puhati umjereno do jako jugo i levant, ali će se bura i tramontana danju širiti sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji. Podno Velebita su ponovno mogući orkanski udari bure. Jutro će biti osjetno toplije u odnosu na subotu, a danju će biti većinom od 15 do 20. Navečer novi pad temperature zraka.

Djelomično sunčano i prohladno bit će prva dva dana sljedećeg tjedna. Temperature će osobito noću biti znatno niže od prosjeka za dio godine. Bura će biti najjača u prvim satima ponedjeljka kada su mogući udari do 100 km/h.

Od srijede bura će značajno slabiti. To bi trebao biti uvod u sunčan ostatak tjedna s postupnim zatopljenjem. Prema kraju tjedna temperature će danju biti od 20 do 25°C.