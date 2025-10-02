Close Menu

Ne, nije samo dojam u pitanju: Nikada nije bilo hladnije u Splitu na datum 2. listopada

Split je danas zabilježio rekordno nisku najvišu dnevnu temperaturu zraka u povijesti službenih mjerenja. Sljedeća dva jutra bit će hladnije nego danas

Ako imate dojam da ne pamtite hladniji 2. listopada i ako živite u Splitu, ne radi se o dojmu - nego činjenici.

Naime, prema službenim podacima DHMZ-a, najviša dnevna temperatura zraka na postaji Split Marjan bila je 14,9°C. To je rekordno niska maksimalna dnevna temperatura koja je značajno niža od do sada rekordne.

Crometeo mreža postaja - najviše dnevne temperature zraka, 2.10.2025.

Dosadašnji rekordno niski dnevni "maksimum" izmjeren je 2. listopada 1974. kada je termometar pokazao 16,7°C. To znači da je današnji dan, barem po pitanju najviše dnevne temperature, čak 1,8°C hladniji od dosadašnjeg rekorda.

Nije isključeno da su dnevni rekordi zabilježeni i drugdje, samo podatke za ostale gradove zasad nemamo.

Bura "dere" u Splitu i Makarskoj, udari blizu orkanskih. Na Kupresu i Blidinju počeo snijeg

Dan je obilježila jaka bura koja je na velikom dijelu obale imala olujne, a podno Velebita i Biokova i orkanske udare. U Splitu su prvo put nakon proljeća izmjereni udari bura od 100 km/h, a u Podbiokovlju i jači udari.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za sva vozila:

na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

omiškom obilaznicom (DC533).

Promet je dopušten samo za osobna vozila na:

Paškom mostu (DC106)

Jadranskoj magistrali (DC8) između čvorova Prapratno i Zaton Doli.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vjetar će u petak će okretati na tramontanu i slabiti, tijekom subote i prestati. Sljedeća dva dana bit će djelomično ili pretežno sunčana i suha s vrlo hladnim jutrima za dio godine. U subotu ujutro u nekim kotlinama Dalmatinske zagore ne može se isključiti pojava slabog mraza, osobito pri tlu. Danju većinom od 12 do 19°C.

U nedjelju oblačnije, a osobito je krajem dana i navečer moguća kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Nova bura očekuje nas već u noći na ponedjeljak.

 

