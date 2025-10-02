Ne, nije samo dojam u pitanju: Nikada nije bilo hladnije u Splitu na datum 2. listopada

Ako imate dojam da ne pamtite hladniji 2. listopada i ako živite u Splitu, ne radi se o dojmu - nego činjenici.

Naime, prema službenim podacima DHMZ-a, najviša dnevna temperatura zraka na postaji Split Marjan bila je 14,9°C. To je rekordno niska maksimalna dnevna temperatura koja je značajno niža od do sada rekordne.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dosadašnji rekordno niski dnevni "maksimum" izmjeren je 2. listopada 1974. kada je termometar pokazao 16,7°C. To znači da je današnji dan, barem po pitanju najviše dnevne temperature, čak 1,8°C hladniji od dosadašnjeg rekorda.

Nije isključeno da su dnevni rekordi zabilježeni i drugdje, samo podatke za ostale gradove zasad nemamo.

Dan je obilježila jaka bura koja je na velikom dijelu obale imala olujne, a podno Velebita i Biokova i orkanske udare. U Splitu su prvo put nakon proljeća izmjereni udari bura od 100 km/h, a u Podbiokovlju i jači udari.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za sva vozila: na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku omiškom obilaznicom (DC533). Promet je dopušten samo za osobna vozila na: Paškom mostu (DC106) Jadranskoj magistrali (DC8) između čvorova Prapratno i Zaton Doli.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vjetar će u petak će okretati na tramontanu i slabiti, tijekom subote i prestati. Sljedeća dva dana bit će djelomično ili pretežno sunčana i suha s vrlo hladnim jutrima za dio godine. U subotu ujutro u nekim kotlinama Dalmatinske zagore ne može se isključiti pojava slabog mraza, osobito pri tlu. Danju većinom od 12 do 19°C.

U nedjelju oblačnije, a osobito je krajem dana i navečer moguća kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Nova bura očekuje nas već u noći na ponedjeljak.