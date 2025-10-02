Bura "dere" u Splitu i Makarskoj, udari blizu orkanskih. Na Kupresu i Blidinju počeo snijeg

Hladna kontinentalna zračna masa preplavila je naš dio Europe donoseći temperature zraka koje su primjerenije početku studenog nego početku listopada. Tako je danas u unutrašnjosti zemlje, u unutrašnjosti Istre i zaleđu Dalmacije većinom od 10 do 13, a uz obalu i na otocima od 13 do 19°C.

Najniža temperatura zraka u Hrvatskoj izmjerena je na Crometeo mjernoj postaji na Sinjalu na Dinari, čak -4°C.

Dok u Hrvatskoj prevladava sunčano, u planinama regije pada snijeg. Iako se ne zadržava, snijeg povremeno pada na Kupresu i Blidinju.

Dan obilježava jaka bura koja uzduž velikog dijela obale ima olujne udare. Primjerice, u Makarskoj je u 13 sati izmjeren prosjek vjetra od 16 m/s, što je blizu olujnog prosjeka, a u Splitu 15 m/s uz temperaturu zraka od 14°C. Još prekjučer u Splitu je temperatura bila desetak stupnjeva viša.

Udari bure na mostu Dubrovniku su na granici orkanskih i dosežu 115 km/h.

Kako to obično biva, bura je značajno rashladila površinsku temperaturu mora, a danas se to najbolje vidi upravo na primjeru Splita. More je početkom tjedna bilo 24°C, a danas sredinom dana tek 19°C.

HAK javlja da bura izaziva probleme u cestovnom prometu: Za sve skupine vozila prekinut je promet na: * Paškom mostu (DC106) Samo za osobna vozila otvorene su: * autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine: Gračac-Obrovac-Karin) * DC54 Maslenica - Zaton Obrovački * Omiška obilaznica (DC553) * most Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku

Najjača bura očekuje nas danas u drugom dijelu dana, a u petak će okretati na tramontanu i slabiti, tijekom subote i prestati. Sljedeća dva dana bit će djelomično ili pretežno sunčana i suha s vrlo hladnim jutrima za dio godine. U subotu ujutro u nekim kotlinama Dalmatinske zagore ne može se isključiti pojava slabog mraza, osobito pri tlu. Danju većinom od 12 do 19°C.

U nedjelju oblačnije, osobito je u drugom dijelu dana moguća kiša.